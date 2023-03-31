郭富城練普通話增父女情 楊樂文為鏡粉爭取見面會合理票價

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

鄭保瑞執導、林家棟與楊樂文（Lokman）合演《命案》舉行亞洲首映，以及導演許鞍華與詩人黃燦然和廖偉棠合作的《詩》世界首映為電影節打響頭炮。大使郭富城（城城）希望盡力為電影節做好推廣和促進各國電影人交流任務，剛完成美加巡迴演唱會的他表示，通關後再跟美加樂迷重聚，感受到大家的熱情，非常開心。之後他會赴星馬及澳門等地繼續做巡迴騷，兩女要上學，不能陪伴在身邊，彼此掛念時，會靠視像通話維繫感情，正計劃7月暑假的澳門站帶女兒捧場，城城說：「4月復活節是女兒二寶生日，最近為她籌備慶祝活動，身為父母都希望讓小朋友過快樂生日。」

城城表示最近除揀劇本外，還為電影《老爸是旺財》普通話版配音，對他來講是新嘗試，「一直為我主演電影配普通話的配音員身體不舒服，導演提出由我親自配音，但我普通話不純正，所以聘請老師邊教邊配，我都學上癮，希望以後由自己配音，學好普通話亦幫到我跟女兒溝通，我個女普通話叻過我，有時大寶會講：『爸爸不是這樣說』，然後倒過來教我」。

林家棟有好劇本願減價

林家棟被《命案》監製朱淑儀大讚接戲不計較酬勞，且很用心演戲，家棟稱好劇本難求，繼《智齒》再伙拍導演鄭保瑞，知道獲杜琪峯欽點演出，便一口答應，問到是否不收酬金，或電影上映後共享分紅？他笑說：「共享單車呀，其實未知。最重要口碑好，戲中演傻人，比起《智齒》演抑壓角色更辛苦，試過一個鏡頭拍了30幾次，聲嘶力竭嗌到聲沙，故事講命運，用上好多新人，希望觀眾喜歡。」他表示身為電影圈一分子，會盡責支持香港電影和照顧新人。是否以後接戲都不計較酬勞？他說：「條件差但有好劇本，都會幫手，若條件好充裕，就正常收酬勞囉。」

Lokman感有份參演《命案》好幸福，受到台前幕後疼惜，家棟經常提點他，「合作前好驚家棟，對他好敬畏，覺得他有座山一樣的氣場，其實他好好人，所以拍到中間我都向家棟請教。」他自爆拍攝時，經常靜靜坐在片場偷師，觀察導演和編劇溝通。

Lokman聞「退粉」潮不開心

提到MIRROR粉絲被指爆「退粉」潮，Lokman稱是粉絲愛得太深的舉動，「愛有好多種，放開亦是一種愛，相信我們的粉絲可以彈出彈入，會好過癮」。提到有粉絲聚焦在喜歡的成員發展上，忟憎偶像未獲更多機會，Lokman承認聞「退粉」潮有點不開心，「不想見到粉絲為此忟憎，因為我們是想帶出正能量，想大家做多點好事，而不是令大家忟憎」。

有粉絲狠批MIRROR官方歌迷會5月舉辦的聚會安排差，以及票價過分掠水，Lokman說：「我都有聽聞，這些意見我會向公司反映，再做研究，攞數據出來看，若太過掠水，會反映請公司調整一下，希望愈做愈好。」問有沒有粉絲向他投訴？他說：「我最近忙於在愉景灣拍劇，電話接收唔好，所以沒留意。」