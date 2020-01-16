MIRROR被指人氣下滑現「退粉」潮 呂爵安：的確會唔開心 唯有做好啲

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Edan對《死屍死時四十四》票房有信心，「雖然戲分不多，但每場戲都有發揮，好開心參與這部電影，今次的體驗跟以前不同」。有指通關後，日韓台等地的歌手陸績「襲港」，令MIRROR人氣下滑？Edan說：「我不太清楚，相信大家多了選擇，這情况亦話畀我們聽要更加努力，BLACKPINK、周興哲演唱會我都想睇，但好嬲次次都因工作睇不到。大家睇到不同歌手演出都是好事，他們好犀利，自己都要做好一點。」

「粉絲個人選擇 控制不到」

MIRROR出現「退粉」潮，更有粉絲變賣應援物？Edan認為是個人選擇，「可能時間長了，發覺沒想像中那麼喜歡，這是個人情感，無問題的，亦控制不到。若粉絲覺得我未夠努力、不夠叻，唯有自己再努力點。你問我見到有粉絲『退粉』，的確會唔開心，會問自己是否令粉絲失望？點解由喜歡變不喜歡？應該有點因素的，唯有做好啲，希望他們遲些再喜歡我」。

預告MIRROR齊人拍綜藝

問到粉絲遞減人數？Edan說：「間中都見到有人話不追了，數字幾多就不知，他們都好善良，沒有刻意跟我們講退粉。」有指MIRROR經常不齊人，也影響受歡迎指數。Edan說：「12人一齊真的比較少，大家各自有工作，團隊的綜藝節目正計劃中，Chill Club頒獎禮都會一齊表演，大家要等等。」他與隊友盧瀚霆（Anson Lo）在日本拍戲時分享合照，被網民狠批消費「田牧CP」，Edan一度發文反擊網民。他解釋道：「不是開火，只是理性討論，藝人好難攞平衡，好易畀人抽秤，藝人都是人，見到未必對的事，都要識保護自己，想帶出事實與道理，大家一齊反思是否需要那麼多負面攻擊！」

毛舜筠鄭中基齊撐Edan

毛舜筠與鄭中基對電影票房有信心，亦預留復活節檔期參與謝票活動，期待入場感受觀眾反應，鄭中基說：「復活節太太帶子女去旅行，我就留港謝票及拍攝網上節目。」談到MIRROR人氣下滑，兩人力撐Edan努力、EQ高，對這個「仔」的事業發展有信心，「我們完全睇不到這個（下滑）情况，剛才見到阿仔到場，歡呼聲勁到似地震」。

阿Dee不怕ERROR退粉

ERROR成員何啟華（阿Dee）現身支持，笑言來撐導演何爵天執導第一部喜劇，亦順道搲撈，「Edan未入流，我不是來捧他場」。對於MIRROR爆退粉潮，阿Dee說：「每個人有自由，喜歡就喜歡，不喜歡就不喜歡。」會否擔心ERROR也出現退粉潮？他說：「我當然不怕，本來就沒太多人喜歡，現在增多了粉絲，已經贏了昨日的我。」他稱獲電影《毒舌大狀》帶挈，工作有增，聽聞馬來西亞的票房也不錯，希望有機會聯同ERROR隊友到當地登台。

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