《愛是自私》宮澤冰魚膺最佳男配 鈴木亮平拍牀戲清場

自傳小說改編

《愛是自私》改編自高山真的自傳小說，講述時尚雜誌編輯浩輔喜以華麗衣飾作為保護「盔甲」，直至遇上健身教練龍太，令他卸下偽裝，開始打從心底愛人。可惜這段親密關係突然告終，令浩輔不知所措。鈴木亮平表示開拍《愛是自私》前，擔心能否真實呈現同性戀者故事，當中最擔心牀戲部分，因此找來多名專家指導。宮澤冰魚則擔心若錯誤演繹同志生活細節，會惹人討厭，所以開拍前透過身邊的同性戀朋友，了解他們心境及生活。

鈴木亮平與宮澤冰魚異口同聲表示拍牀戲不感尷尬，只擔心動作是否正確，又謂導演松永大司特別要求「清場」，讓他們安心演出。鈴木表示拍牀戲「一定要有愛」，並解釋，「男同性戀的牀戲與異性戀者不同，拍攝前與導演、牀戲指導等商量及研究，我與宮澤默契不錯，所以也算順利完成」。宮澤表示拍攝時很投入角色，跟鈴木演對手戲很放心，「鈴木先生好專業，尤其對身體管理，十分認真」。鈴木則大讚宮澤個性純真、可愛，像小孩一樣。他提議下次二人若再合作，可以扮演冤家，他演警察追捕宮澤，宮澤則暗中追殺他。宮澤表示想與鈴木演一起追夢的好友，如《夢想飛行Good Luck》的飛機師故事。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳