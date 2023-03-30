《黑暗榮耀》Netflix非英語節目3連霸 《暗夜情報員》首播收視史上季軍

Netflix自2021年7月起每周發布收視，分英語與非英語節目及電影共4類。《暗夜情報員》由《光頭神探》桑里維（Shawn Ryan）創作及監製，改編自暢銷作者Matthew Quirk的同名小說，《絕望者之歌》基比巴素（Gabriel Basso）、《Sweet Tooth：鹿角男孩》露絲安布坎南（Luciane Buchanan）及《鯨》周洪主演。故事講述在白宮負責夜間接聽特工緊急求助電話的聯邦密探Peter，接到姨媽姨丈遭殺害的Rose來電求救，幕僚長 Diane下令Peter必須保護Rose安全，過程中兩人一直被追殺，並發現白宮出現內鬼，危害到國家安全。《暗》劇首播4天錄得1.68億觀看小時，僅次於《星期三》3.41億小時及《食人魔達默》1.96億小時，成為Netflix歷來首播最佳成績季軍；亦比上周英語節目收視亞軍《太陽召喚2》多出逾億觀看小時。第3至第10位順次為《安眠書店4》、《盲婚試愛》、《韋科慘案：末日烈火》、《太陽召喚》、《外灘探秘》、《星期三》及《MH370消失的馬航客機》；另外，《星期三》已上架17周，依然盤踞十大收視榜。

非英語節目方面，宋慧喬主演的《黑暗榮耀》連續3周登頂，《玩命巔峰》及《我們在躲誰》分佔亞季。《路德探長：落日之殤》蟬聯英語電影榜收視冠軍；非英語電影方面，法國片《暗影王者》、比利時電影《喧囂之聲》及印度片《瞞天劫》分佔冠亞季。

面對其他串流平台的挑戰，Netflix需要加強內容，據美媒報道，改編A. J. Quinnell小說《Man on Fire》的同名新劇，將會在Netflix播出，該小說曾兩度搬上大銀幕，較著名的版本是丹素華盛頓（Denzel Washington）與狄高達芬寧（Dakota Fanning）主演的《鑣火》，由《壯志凌雲》東尼史葛（Tony Scott）執導。

Netflix日劇《相撲聖殿》預計5月4日上架，昨日公開首條預告；故事講述不良少年小瀨清走投無路，以「猿櫻」之名踏進相撲界，但他消極怠惰，經常逃課，又愛跟前輩作對，被視為無藥可救的廢柴，後來卻逐漸迷上相撲。此劇台前幕後陣容不弱，由《假面醫者》金澤知樹編劇、《殺手寓言》江口幹執導，《Informa：神秘殺人事件》一之瀨亘、《寄生獸》染谷將太及《女管家三田》忽那汐里等主演。

《傳媒家族4》首播觀衆增三成

除了Netflix，昨日公布收視的還有有線頻道HBO，將會是結局篇的《傳媒家族繼承人》第4季，美國時間本月26日首播，錄得230萬觀衆收看，比第3季結局多出超過三成觀衆，比起上季首集更增加超過六成，大概觀衆都想知道父子大戰的結果會如何。另外，《傳》劇首3季在串流平台HBO Max的收視亦上升。另一HBO重頭劇《龍之家族》，據美媒報道第2季將比上季減少兩集至8集，預計明年夏天首播，HBO亦正考慮開拍第3季。