資深排舞師林青峰促為舞者訂安全保障 謝天華難忘穿T-back為林憶蓮伴舞

記者：鍾一虹

「香港舞蹈演藝人協會」將於下月初假香港大會堂舉行以香港舞蹈歷史為題的展覽《舞之步伐．藝之傳承》，協會創辦人之一林青峰與擔任榮譽會長的Michael表示，展覽會介紹香港由1960年至今，60年來商業舞蹈表演的發展歷程。單是蒐集資料已花了兩年時間，希望趁機會重組珍貴片段及圖片作紀錄。Michael稱因有工作，屆時未能親身出席展覽助陣，但已拍了宣傳片；林青峰透露展覽將大揭秘，揭示汪明荃、鄭少秋、韓瑪利等藝人跟舞蹈的關連。

兩男辣舞被激讚 增信心

Michael難忘1991年在林憶蓮演唱會，排舞師林青峰安排他和男舞蹈員一起跳脫衣舞，「跳呢隻舞要除衫，除剩一條好似超人著的紅色底褲，是T-back的，還要跟男舞蹈員好曖昧地跳舞，跳給紅館內一萬多觀眾睇，我聽完個心囉囉攣，好驚隻舞太激會畀人鬧。好彩有個女歌手睇完個騷，傳信息給我，讚我們跳舞好正、好激，當時好有滿足感，所以第二場已經豁出去，合共跳了10場，加埋排舞大約跳了50幾次，著T-back都算是最大底線喇」。

現在還可以這樣演出嗎？Michael笑說：「我已經當了爸爸，要睇藝術成分，有充足條件，不會沒可能，但要畀半年時間我收一收個肚腩先。」

新一代跳唱歌手舞蹈欠多元化

Michael直認舞蹈員生涯好艱辛，收入絕對不能發達，但回想還是覺值得，「跳舞學身體語言幫到我演戲、做音樂劇，打好根基」。做舞蹈員有沒有一種心態，想跑到前面做焦點人物？他說：「心態調整到覺得觀眾入場是睇我跳舞，不是聽歌手唱歌，成件事好開心，當年好投入跳舞，演唱會好蓬勃，都跳過百幾二百場紅館騷。」在組合風火海時，會否與隊員陳小春、朱永棠比較舞技？Michael直認有，「排完舞要睇邊個勁，各有所長啦，我夠長氣」。

講到時下跳唱歌手，Michael表示有留意，發現他們偏向某種舞蹈，「商業舞蹈不單止街舞，雖然近排興K-Pop，但做一個專業舞蹈員，我覺得要樣樣都學，可能要跳中國舞、芭蕾舞，應該要多元化」。林青峰亦認同新一代舞者偏向跳某種舞，演出機會減少，只好轉去教舞。

墜屏事故後 有舞者轉做導師

談到男團MIRROR去年紅館演唱會發生墜屏意外，壓傷兩名男舞蹈員，其中李啟言傷勢嚴重，至今仍然接受治療，康復路漫長。Michael認為舞蹈員保障可以再做好一點，「尤其發生意外後，大家都很不開心，希望藉住呢件事，可以提高保障舞蹈員，有所改善，好似舞台演出的安全，以前做演唱會沒什麼意外，最多都是跌落台底，好少上面有東西跌下來，希望製作單位留意多點。我未試過跌落台，因為踩台時一發現有問題，立刻會向排舞師講，找大會跟進」。

林青峰表示事件後，他遇到好多舞者心稱理壓力好大，「有一批人受影響，寧願不再跳，轉教跳舞。我做表演前，場地set up已經出現，摸熟個台，再帶舞者走一次，每次都好安全，亦不希望上台時，頭頂仲整緊燈，那次意外可能時間緊迫，好多人同時在舞台上工作」。