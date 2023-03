【明報專訊】去年票房大賣的《壯志凌雲:獨行俠》由康城影展舉行世界首映起步,據美媒報道今年將由夏里遜福(Harrison Ford)主演的《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)接棒,會於5月16日至27日舉行的康城影展放映。今集將由《盧根》占士曼高(James Mangold)執導,《邋遢女郎》菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge)加盟。據報夏里遜福扮演的考古學家今集會繼續挑戰歷險旅程,早前的預告片段可見他騎馬在大街展開追逐戰,又於高速行駛的火車頂上奔跑。此片預計6月29日在港上映。