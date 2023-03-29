張學友驚喜「登場」送祝福 馮允謙讚舞伴林明禎「身體」好

另一嘉賓張天賦（MC）現身時全場尖叫，兩人合唱《世一》。Jay表示MC第一次在紅館舉行演唱會時，邀請他做嘉賓，所以他首個紅館騷都要請對方做嘉賓。Jay自言一直很欣賞MC，當初割愛將其作曲的《反對無效》給了對方，並不後悔，多謝MC唱紅了這首歌。MC希望未來Jay再寫歌給他，Jay則提議一齊創作。

學友向Jay父母請教育兒心得

除了明禎和MC當嘉賓，還有壓軸嘉賓張學友「登場」，他拍片祝賀Jay開騷，特別多謝Jay父母喜歡他，在Jay面前經常播他的歌，令兒子聽中文歌，這很重要，是歌手其中一個功用，又恭喜二人養育出Jay成為很體面的人，「我第一次見Jay，已覺得他是非常陽光和可付託終身的男仔，是很老實、可以信賴的年輕人」。身為父親的學友請教Jay雙親是如何把兒子教得那麼好，並笑言：「我都有個女，教成怎樣不要講了，你教我的話，我可以做Jay演唱會嘉賓。」Jay即大呼：「Oh My God！」

攬「女神」冇跟未婚妻備案

Jay接受訪問時對處男紅館騷給予70至80分，認為有進步空間，跳舞可以跳好一點，透露扮韓團部分，由1月開始練，因他記歌詞很差，加上是韓文，還要配合舞蹈，所以有點吃力。他自知跳得不太好看，但已用心跳，希望粉絲開心。問到在未婚妻前與「女神」明禎大跳貼身舞又示愛，可擔心另一半呷醋？Jay透露事前沒跟未婚妻備案，是一個驚喜，「她說個騷很精彩，以我為榮，我個心得一個人，希望她不要呷醋」。

至於學友拍片，Jay承認非常驚訝，事前並不知情，「我很喜歡學友，爸爸是學友超級粉絲，經常模仿學友唱歌，我第一次認識廣東歌就是學友的歌」。他開心學友說下次擔任其個唱嘉賓。

記者：陳釗