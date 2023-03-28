涉毒受查12小時 劉亞仁鞠躬致歉

劉亞仁稱調查尚未結束，難以透露具體內容，「我認為自己任何越軌行為都不會給其他人帶來傷害，在這種自我合理化的情况下，好像陷入了錯誤的泥沼」。他對遲遲沒回應感抱歉，表示需要一些時間，並鞠躬道歉。據報警方原定本月24日傳召劉亞仁，其律師團隊表示因日期遭媒體公開，故要求傳召日期推遲至昨天。警方表示會盡快決定是否拘留劉亞仁，並稱目前沒計劃調查他有否參與販毒。

劉亞仁上月6日涉嫌濫藥，被警方立案調查，其毛髮鑑定結果顯示體內有麻醉藥異丙酚（Propofol）、大麻及可卡因等成分。韓媒引述法律人士稱，劉亞仁涉濫藥立案至今，調查了50日，如此長時間估計是無法掌握關鍵證據，雖然驗毒證明他體內有毒品成分，但警方須掌握更具體的證據。

Netflix宣布兩戲延期上架

劉亞仁爆出吸毒醜聞後，主演作品受牽連，影視串流平台Netflix昨表示，劉亞仁跟李秉憲合演新片《終極對弈》，以及他跟《機智醫生生活》安恩珍主演劇集《末日愚者》均會延期推出，《末》劇預計會延至明年。