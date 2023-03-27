【開箱】《微笑與夏溫》改編《七月與安生》 閨密愛恨交纏

兩女一男複雜關係

《微笑與夏溫》講述1998年夏天，討厭總是轉校的安微笑（金多美飾）和媽媽搬到濟州，同班同學高夏溫（全少妮飾）主動跟微笑搭訕，展開了二人的友情。微笑的父母長期不在身邊，生活雖然自由，內心卻充滿焦慮，從夏溫身上得到安穩和溫暖感。夏溫過着平凡沉悶的生活，一直渴望能像微笑一樣按照自己的方式生活。升讀高中後，夏溫喜歡同校男生咸鎮佑（邊佑錫飾），並開始交往，自此微笑、夏溫與鎮佑幾乎形影不離。

高中畢業前夕，夏溫目睹微笑與鎮佑親吻，但假裝沒看到，其實微笑早就知道夏溫當時是看到的，她不想破壞夏溫與鎮佑的感情，於是選擇遷往首爾，為了生計辛苦度日。夏溫則聽從父母建議，升讀師範大學當老師，放棄最喜歡的畫畫。數年後微笑與夏溫重逢，但因為生活環境與價值觀不同而鬧翻，還斷絕聯絡。又數年後，微笑在首爾與鎮佑重逢，此時微笑因男友突然離世而一蹶不振，鎮佑從旁照料，夏溫發現微笑住在鎮佑家中，二人之間積下多年的心結終於爆發。

《微笑與夏溫》大致跟足《七月與安生》，除了把背景改成濟州；最大分別是將原著中七月所寫的網絡小說，變成夏溫繪畫微笑的鉛筆人像畫，以及加插了微笑與夏溫年幼時帶流浪貓回家的情節。韓版加插夏溫自小喜愛畫畫，比起寫網絡小說，在視覺上更能讓觀眾看到兩個女生之間複雜的感情關係。

大致跟足原版

《微笑與夏溫》表面講兩女一男的三角關係，實際上通過鎮佑，才迫使微笑與夏溫面對自己的不足，真正的靈魂伴侶不只需要愛，還需要恨。微笑痛恨夏溫，為了成全對方，自己生活過得很辛苦；夏溫則痛恨微笑戀上其男友鎮佑，夏溫也恨自己只聽父母的安排，不像微笑般活得自由。微笑與夏溫感情很好，甚至會共浴，看對方的裸體；此片另一方面想說，無論感情多好，若想說出心底話，需要很大勇氣。兩女互相討厭，因不想面對自己或彼此的不足，鎮佑的出現，使她們成為真正的靈魂伴侶，因此微笑最後才能替夏溫完成未完的畫作。

《微笑與夏溫》情節跟足《七月與安生》，也同樣平淡；最出色其實是選角，金多美演技毋庸置疑，亦非常適合扮演表面開朗，內心充滿缺失的微笑。現年27歲的金多美出道4年，無論年紀及經驗，都比32歲全少妮少，表現卻較搶眼，相信金多美有望像周冬雨般，衝擊韓國各大電影頒獎禮的影后殊榮。

上映日期：3月23日