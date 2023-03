【明報專訊】韓國女團Apink前晚起在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行兩場音樂會,5名成員初瓏、普美、恩地、南珠及夏榮以歌曲《Dilemma》及《Dumhdurum》揭開序幕,其後分享抵港後片段,當中包括恩地在健身室充當夏榮的教練,以及品嘗雲吞麵等地道美食。Apink表示有很多話想向粉絲說,並以《I want you to be happy》寄意,此時全場粉絲舉起印上「Apink對我們就像空氣一樣重要」的紙牌,令夏榮和南珠感動落淚。