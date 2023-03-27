《殺神4》美開畫收2.2億稱冠

《殺神John Wick 4》上周四（23日）在美國上映優先場，進帳890萬美元報捷，翌日正式開畫，票房飈升至2940萬美元，成為冠軍之外，比之前一周上映的《沙贊！衆神之怒》，後者無論優先場收340萬美元或開畫當天票房1170萬美元，均多出逾倍。《沙》片比起映期踏入第3周的《奪命狂呼6》，表現更差，後者單日收246萬美元，累計8395萬美元，佔亞軍位置；《沙》片以235萬美元屈居第3，累收3895萬美元。

美媒報道，《殺神John Wick 4》預計首周末3天可穩袋超過7000萬美元，成為整個系列的最佳開畫成績。《殺神》系列票房可說一集比一集好，2014年上映的首集，全球累收8610萬美元，第2及第3集分別進帳1.74億及3.28億美元，幾乎每集翻倍。以動作片類型而言，《殺神4》片場近3小時，在爛番茄影評網站，無論觀衆或影評人都給予95%好評，難怪導演查德史達赫斯（Chad Stahelski）早前受訪時稱，主辦奧斯卡的美國影藝學院應該考慮新增獎項給特技動作。

《殺神》外傳前傳陸續推出

《殺神John Wick 4》除了奇洛李維斯之外，甄子丹、真田廣之及《小丑回魂》標沙士格（Bill Skarsgard）亦參與演出。故事講述John Wick為擺脫殺手組織「高桌會」圍剿，向長老求助，卻不得要領。由於John Wick背叛組織，對高桌會造成嚴重內耗與分裂，必須盡快制止，因此派遣組織高層「加蒙侯爵」全權負責「殺神」行動。

侯爵認定組織旗下酒店「穹天屠」的紐約經理榮士敦及禮賓部接待員卡隆包庇John Wick，先把榮士敦放逐，再槍擊卡隆，甚至把酒店夷為平地。大阪酒店經理光司卻違規收留John Wick，侯爵得悉後派人武力接管酒店，更要脅退隱的殺手祈恩重出江湖，把叛徒一網打盡。

據報奇洛李維斯扮演的John Wick，在第4集的戲分告一段落，不過並不代表《殺神》系列完結。《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）會主演外傳電影《Ballerina》，《妖夜尋狼》連韋士文（Len Wiseman）執導，時間線發生在《殺神》第3及第4集之間，講述安娜扮演芭蕾舞者兼殺手，報復殺害家人的兇手，奇洛已落實會客串。另外，還有前傳劇集《The Continental》，以殺手組織旗下酒店「穹天屠」起源與紐約經理榮士敦年輕時事迹為主軸，《空中小姐》男星哥連胡杜（Colin Woodell）扮演年輕榮士敦，《驚世未了緣》米路吉遜（Mel Gibson）亦會客串一角；不過《The Continental》只有3集，預計今年內在串流平台Prime Video上架。