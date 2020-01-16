毋懼分享情史 ANSONBEAN只談過程不開名

ANSONBEAN透露之前出埠旅行，分別去了韓國滑雪和到越南參加Dance camp，回港要專心工作。談到他與COLLAR成員陳泳伽（Winka）合唱的電影主題曲《明日之明日》入圍角逐今屆金像獎最佳原創電影歌曲，ANSONBEAN對獲獎有信心，覺得這是一首有特色和情感澎湃的歌曲，很能夠代表《明日戰記》。

對於Winka日前自爆去年中跟拍拖6年的圈外男友分手，事後被網民轟「消費」前度，ANSONBEAN表示不清楚報道，不便評論，自言平時受訪，若被問到戀愛史也會分享。事前會先通知前度？他說：「我不會開名講，只是講拍拖發生的事。」又自爆曾有3次拍拖經驗，但目前真的冇時間識女仔，時間都花在練習上，拍拖隨緣。ANSONBEAN透露首次演出的電影《失衡空間罪與殺》即將上映，由於拍攝時零演戲經驗，笑言觀眾會在大銀幕上看到他非常緊張。

Cloud歐洲公幹無暇「血拼」

早前到巴黎出席時裝周的Cloud稱，入行兩年便有機會出席感到很榮幸，此行大開眼界，可惜只得3日，未有時間shopping，但有把握機會在免稅店逛逛，「想買個長銀包，聽說風水好一點，但今次揀不到，還在物色中」。有否想過挑戰行catwalk？Cloud自言未夠高行外國的天橋騷，香港應該可以，希望可以把時裝騷的元素融入其表演中。

記者：陳釗