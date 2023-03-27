傅明憲潛水膽生毛 跟虎鯊面貼面合照

傅明憲笑言除照顧愛犬，也要預留時間旅行，透露之前去了中美洲與虎鯊潛水，再到南美洲的玻利維亞看天空之鏡，一共玩了3星期。她笑說很多人聽到跟野生虎鯊潛水都有點害怕，最後找到一名女仔做潛伴陪她，「最多試過4條一起圍住我，第一日潛，我是有點驚，縮在後面，之後就膽生毛，同虎鯊面貼面影相。有次以為有人拍我個頭，心諗為何有潛水員那麼沒禮貌，正想抬高頭鬧人時，發現原來是有條虎鯊游過，我撞到牠的下巴，當時即刻呆了，雖然是有風險，但是一個很好的經驗」。

梁諾妍愛熱鬧 計劃追B

梁諾妍表示平時都想帶同女兒和愛犬Molly一起出街，但一個人真的搞不掂。她笑稱：「現時女兒15個月大，開始懂得欺負Molly，會扯牠的毛和拍牠，但又會攬牠惜牠，Molly亦甘願，因視女兒是小主人，很溫馨。」梁諾妍承認想再領養多一隻毛孩，令屋企變成動物園，同時也想生多個小孩。難怪她的老公洪永城說要努力搵錢，梁諾妍笑言：「我鼓勵領養小動物，我喜歡很多毛孩，又喜歡小孩，很熱鬧。」

記者：陳釗