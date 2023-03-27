處男紅館騷 未婚妻家人齊捧場 馮允謙林明禎辣身舞掀高潮

記者：柯美

Jay以一身黑色武士裝型格登場，唱出《地球來的人》為演唱會揭序幕，之後除去長袍，穿背心的他大騷麒麟臂，引得全場尖叫，邊唱邊打大鼓，氣勢如虹。一口氣唱完3首歌的Jay開心說：「今（前）晚是我第一個紅館演唱會，等了11年，終於等到了，曾多次想過放棄，懷疑自己是否不適合唱歌和做這行。」台下觀眾大嗌「唔係」、「唔好喊」，Jay哽咽表示因為有歌迷的愛、包容和支持，他終於擁有紅館舞台，大家有什麼不開心和壓力都暫且放下，投入睇騷。

向女友派心 隔空傳情

Jay自彈自唱英文歌期間，身穿黑色露肩高衩長裙的嘉賓林明禎現身伴舞，明禎自摸，相當誘惑，之後與Jay大跳辣身舞，二人拖手、頭貼頭和對望，刺激觀眾眼球掀高潮。唱《報復式浪漫》時，Jay向台下女友派心心，隔空傳情。

當Jay唱《Keep On Fight On》時，透露有段時間心情低落，很想放棄，這首歌開解了他，更一度感觸落淚，用手拭淚說：「答應自己上台不會喊，但情緒好難收埋，見到今（前）晚有那麼多人來睇騷，有些觀眾更加專程由外國飛來，非常感動。」隨即唱出為演唱會而寫的快歌《入場人士請注意》，全場觀眾站起來，炒熱氣氛。

化身「J Seven」勁歌熱舞

Jay參加無綫《超級巨聲3》入行，表示做歌手很開心，但有時會感孤獨，笑稱當初不是回港參加歌唱比賽，可能會赴韓國做實習生組成男團。後面熒幕播出短片，他一人分飾7角，化身男團「J Seven」跳唱兩首韓文歌，又唱Blackpink的《How You Like That》和BTS的《Dynamite》，跳到大汗淋漓，勁似韓國男團，觀眾瘋狂喝彩，Jay自嘲筋骨好硬，「我有自知之明，算吧啦，都係做番創作，唔係男團材料，今（前）晚有90%歌都係我創作㗎。」

Jay感謝家人到場支持，表示上次在九展開騷，家人有工作，孖生弟弟又去了旅行沒有出現，但原諒他們，今次家人放下工作專程來港看他演出，沒他們支持其歌唱夢想，就沒有今日的他，送上《給缺席的人唱首歌》給家人。

林明禎爆Jay唔怕醜

安歌時， Jay以一身白馬王子Look現身，獻唱期間耳機多次失靈，最後他喝停說：「再來多次。」誓要唱到最好送給觀眾。最後他有感而發表示入行11年經歷了很多東西，踏上紅館舞台是奇蹟，證明相信自己目標，不放棄定會達到，多謝大家帶給他美好回憶，會永遠記得住這個時刻，唱出《山旮旯》作結。全場觀眾不肯離場，大嗌安歌，Jay換上便服再上台，取笑歌迷不能太貪心，送上最後一首歌《愛斯基摩人之吻》。

林明禎演出後，興奮說：「多謝Jay邀請我同佢一齊跳舞，係好唔一樣嘅挑戰和表演機會。」花了多少時間排練？她說：「我們夾了4日，練習和培養默契，好好玩。」Jay是怕醜仔，如何溶化他？林明禎大爆Jay唔怕醜，「佢唔怕醜呀，而且佢記性好好，教一次就記得好多舞步，我覺得佢好犀利」。

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