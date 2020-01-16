首度香港開騷 為仁俊慶祝23歲生日 NCT Dream膠箱跳舞

記者：蘇珮欣

NCT Dream前晚首場演出於晚上8時舉行。7名成員Mark、仁俊、Jeno、渽民、楷燦、辰樂及志晟先透過片段登場，表示他們剛睡醒，且做了一場好夢。接着7子穿上灰色西裝逐一登場，部分成員在透明箱子現身及跳舞，惹來粉絲尖叫。成員Jeno其後脫掉外套，露出背肌。

NCT Dream獻唱歌曲《Glitch Mode》、《Countdown (3, 2, 1)》及《Stronger》後，跟粉絲打招呼。內地成員辰樂率先用中文跟港迷說：「好久不見，回到家演出，希望大家今日玩得開心。」楷燦則表示一直好期待來香港，見到大家如此熱情，承諾會帶給大家更好的表演。其他韓國成員也苦練廣東話跟港迷溝通，志晟用廣東話說：「好耐無見，好掛住你哋！」渽民表示今次是NCT Dream首次在香港開騷，用廣東話大賣口乖說：「我好開心，好鍾意你。」另一內地成員仁俊則大讚粉絲「有不一樣的美！」加拿大籍的Mark則用英文感謝香港粉絲，坦言期待了很久，想用中文說「我們很高興」，卻忘記了「高興」怎麽說，轉用英文表示「我們很happy」，場面搞笑。

接近3小時的演出，NCT Dream又唱又跳多首人氣歌曲，包括《Chewing Gum》、《Boom》、《Hello Future》、《We Go Up》、《Hot Sauce》及《Beatbox》等；7名成員又分成兩隊曬唱功，獻唱《Bye My First》時，配合失戀歌詞，扮喊並互相安慰，粉絲大讚表情可愛。仁俊本月23日剛度過23歲生日，全場粉絲合唱生日歌。仁俊表示終於可以來到香港，感覺今年的生日更特別，並感謝粉絲等他們6年才能來港開騷，希望日後有更多機會來港。

兩度安歌

NCT Dream首場個唱兩度安歌，並獻唱了新歌《Candy》。安歌環節期間，辰樂表示首次在香港表演，心情既激動又開心，感到十分幸福；又謂原本只開一場，後來加到兩場，即做出撒嬌表情報答粉絲。

渽民感謝香港粉絲如此熱情，帶給他們許多力量，「完場時間有點晚，大家回家要小心」。不忘讚粉絲「大家今日好靚」，另一成員志晟也高呼「我愛你」。隊長Mark最後稱能夠加場，全賴大家的愛非常特別，又謂不會忘記今天，承諾好快會再來香港。