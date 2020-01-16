《殺神John Wick 4》港開畫收230萬 美周末料破5.4億 奇洛李維斯斬傷拍檔嚇到爆粗

《殺神John Wick 4》本周四（23日）率先在港開畫，市場反應理想，據電影公司公布首日票房收230萬，不單比上集多出50萬，更是《殺神》系列開畫之冠。美媒亦引述業界估計，新片在北美3800個銀幕放映，首周末3日票房料收7000萬美元（約5.4億港元），全球更達1億至1.15億美元（約7.8億至9億港元），如果推算正確，成績相當亮麗。

目睹拍檔撞車送院

為了宣傳《殺神John Wick 4》，奇洛李維斯日前接受美媒ComicBook訪問，提到今集動作場面火爆刺激，拍攝期間可會意外頻生？奇洛坦承犯過一次錯，「我斬傷某位男士的頭部，真是他X的糟糕」；他又目擊某特技員撞車受傷，隨即送院治療，「幸好他的情况良好」。對於拍戲受傷，奇洛視為平常，「雖然身上有點擦傷或者撞瘀，但我們在片場互相照顧對方，正如美國攝影學會（PSA）的守則所講，沒有人類在拍攝本片期間受到傷害」，他開玩笑說。

遺憾的是，戲中飾演酒店禮賓部接待員「卡隆」的60歲黑人男星蘭斯列迪克（Lance Reddick），在新片開畫前一星期突傳死訊，同片拍檔及影迷均感難過，電影公司在新片放映結束後，加上悼念字句，以示最後懷念。蘭斯猝逝之前，如常出席宣傳活動，包括接受美國清談節目《The Kelly Clarkson Show》訪問，片段剛於前日播出，勾起觀眾集體回憶。

蘭斯視奇洛如家人

蘭斯、奇洛與戲中飾演酒店經理「榮士敦」的伊恩麥聖（Ian McShane）一同受訪，前者表示跟3人合作10年，「我們關係就似家人一樣親密，而『家庭』正是今集電影的主題」；伊恩表示贊同，並把新片成績歸功於奇洛與導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）的超強默契，「他倆由《22世紀殺人網絡》合作至今超過25年，彼此互相信任，真是難能可貴」，說的是查德由特技人開始到擔任奇洛替身，二人互相扶持，奇洛更全力支持查德轉行當導演，令其演藝事業更上層樓。