Ivy So首拍劇自評60分 趙善恆大讚：佢前世都係演戲

身兼劇集導演及男主角的恆仔形容心情期待多於緊張，更約定一班演員齊看首播。首次擔任劇集女一的Ivy So開心獲粉絲安排應援巴士廣告支持，對於今次處女演出，Ivy So自評60分，因尚有很多地方要改進，例如講對白。恆仔對Ivy So的表現讚不絕口，更給予120分，「佢唔似第一次演出，應該前世都係演戲的，處理角色做得好好」。劇中與Ivy有多場對手戲，被指自肥？恆仔笑說：「係眾肥就真，大家一齊演戲一齊玩，觀眾又睇得開心。」Ivy So形容角色性格較冷靜愛思考，展現與她很不同的一面；拍畢此劇，她自覺對演戲和唱歌同樣有興趣。她收到粉絲留言講「加油」鼓勵，不過也有另類留言，「劇中我與柯煒林有感情線，有些粉絲竟說要準備刀，都是講笑，沒事的」。

最近MIRROR成員呂爵安（Edan）到日本拍電影《盜月者》，上載他和盧瀚霆在便利店與日版《大叔的愛》吉田鋼太郎海報的合照，惹來網民揶揄「炒CP」。Edan後來開直播反駁。Ivy So稱很少收到負面留言，大讚網民較溫柔和sweet，多數都是留言鼓勵。

岑珈其計劃追個女

岑珈其劇中飾沉默調解員，與本身多說話性格反差大。問他平時是否做太太和兒子之間的調解人？他笑說：「兒子愈大愈蠱惑，做錯事懂得𧨾媽咪，猛講對不起避免受罰，這方面可能遺傳我。」問到會否追多個？岑珈其承認有打算，「一直想追多個小朋友，如果生女當然好，但都順其自然，希望不用相隔太耐。見到Edan十分愛惜妹妹，所以覺得兒子能有弟妹陪伴成長是好事」。

指Edan沒鬧人 做得好

談到Edan被指「炒CP」一事，他說：「我估計因Edan一直收到好多負面留言，去到某個位都要宣泄，而且他沒鬧人，只是講道理，我覺得他做得好，不需要我幫手調解。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳