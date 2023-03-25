《死屍死時四十四》戲鬥毛舜筠 楊偉倫拒做樓奴 怕為錢妥協

記者：柯美

攝影：劉永銳

毛舜筠（毛姐）與楊偉倫（阿卵）在《死屍死時四十四》飾演母子，與很多香港人一樣都是樓奴。現實生活中，毛姐自認幸運，層樓一早供滿，看見時下很多人像戲中人物一樣，窮一生努力，將大部分收入用來供樓，有些家庭兩公婆工作才供到樓，小孩則交由工人姐姐照顧，毛姐笑說：「好處是有層樓的人，差不多都是千萬富翁。」她不用供樓，坦言輕鬆和開心得多，最近也問老公，她是否開心的人？老公不加思索說：「你梗係啦，仲有乜嘢沒有。」她細想後也覺得是，擁有家庭與事業，已心滿意足。

可選擇喜歡劇本和角色

阿卵雖沒樓在手，但感覺幸福，因為有靠山，他說：「我成長在小康之家，父母有物業，沒有供樓負擔，現在租樓住，如生活拮据，都可以搬返老家。我想自由自在生活，不想孭層樓上身，一孭就幾十年，為了供樓要向錢看，很多事情可能要妥協，影響創作，現在無樓一身輕，可以選擇喜歡的劇本和角色。」毛姐認同，認為人有選擇能力很重要。

阿卵首次與毛姐合作，坦言受寵若驚，因對方是其欣賞的演員，每次翻看毛姐主演的《家有囍事》，都覺得好睇、好笑，「毛姐人靚又演得搞笑，非常犀利及難得。跟一個欣賞的演員合作，最初好緊張，但由讀劇本開始，大家已有傾有講，找到演出方向，拍攝時大家專注演出，全心全意為部戲，壓力全消」。

毛姐入戲：有一家人感覺

不少男演員都演過毛姐兒子，包括戲中飾演父子的鄭中基（Ronald）與呂爵安（Edan）。毛姐聞Ronald就忍不住笑，「Ronald急速成長，再做我個仔已經不似，現在似我條仔，所以戲中我與Ronald有少許曖昧」。至於阿卵這個「兒子」，毛姐笑說：「戲中沒出現爸爸這角色，女兒余香凝似我那麼靚，阿卵是個發明家，這樣聰明一定似爸爸，我是這樣設定，合作時沒半點懷疑他是否我兒子，好有一家人感覺。」

阿卵：與殺人犯角色反差大

阿卵今次演的角色，跟《正義迴廊》演殺人犯張顯宗反差很大，他認為每部戲代入不同背景、性格的角色才好玩，「做演員要嘗試將自己和角色找個共同點，才可以演到，但演到殺人犯不代表我有暴力傾向」。毛姐大讚阿卵在《正義迴廊》演得出色，「他最大挑戰是要說服自己，張顯宗就是自己，覺得弒親是合情合理，跨過了會有很大成功感」。阿卵說：「要用另一角度去看這個人物，找到個位，明白他的內心世界，要不然會很混亂，不相信就演不到。」阿卵與毛姐分別憑《正義迴廊》與《阿媽有咗第二個》角逐今屆金像影帝、影后，前者稱入圍已嚇呆，不敢想太多，後者則抱平常心。

導演何爵天識哄小朋友

毛姐表示《死屍死時四十四》有很多群戲，不過甚少NG，「現場睇劉江老師的精彩演出已值回票價」。阿卵指他們很快便建立默契，像踢足球一樣，傳得快、順、準。毛姐說：「唯一是演我孫女的小演員，她好叻，兩個take就做到導演要求，但她好易眼瞓；小朋友不明白拍電影，有時因燈光要補拍多一個，她就扭計說『咪拍咗兩個囉』。」毛姐、阿卵對導演何爵天很有心機哄小朋友感驚訝，阿卵笑何爵天樣子好惡，不似會哄人，還經常買小禮物給小朋友，他們連一份「禮物仔」也沒有，「下次再與何爵天合作，要試吓扭眼瞓」。

毛舜筠/服裝：Giorgio Armani

化妝：jjshuchen

髮型：Domanic tao@Orient 4

楊偉倫/服裝：kapok

化妝：Yannis Yip

髮型：Louis Tse@Number 8 Salon