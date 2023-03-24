【開箱】《殺神John Wick 4》 奇洛大戰「盲俠」甄子丹 荷李活動作片新高度

接待員一出場即死

《殺神John Wick》系列自2014年推出至今，轉眼已近10年，導演查德史達赫斯基近日接受訪問時透露，《殺神4》作為整個故事的「小總結」，似在暗示奇洛李維斯飾演最強殺手John Wick，無論是生是死，都會交代下場。今集講述他為擺脫殺手組織「高桌會」圍剿，重奪人身自由，於是再向長老求助，結果當然不得要領。由於John Wick背叛組織，對高桌會造成嚴重內耗與分裂，必須盡快制止，因此派遣《小丑回魂》標沙士格（Bill Skarsgard）扮演組織高層「加蒙侯爵」全權負責「殺神」行動，為終極大戰揭開序幕。

侯爵認定組織旗下酒店「穹天屠」的紐約經理「榮士敦」（伊恩麥聖飾），以及禮賓部接待員「卡隆」（蘭斯列迪克飾）有包庇John Wick之嫌，先把前者放逐，再開槍擊斃後者，甚至把酒店夷為平地，此舉明顯是為殺雞儆猴，防止組織成員再伸援手。偏偏大阪酒店經理「光司」（真田廣之飾）違規收留John Wick，侯爵得悉後派人武力接管酒店，更要脅退隱殺手「祈恩」（甄子丹飾）重出江湖，誓把叛徒一網打盡。

吳宇森混合西部片

上集有金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）扮演女殺手，幫助John Wick殺出重圍，今集「殺神聯盟」陣容更鼎盛，除了榮士敦、光司及其女兒（澤山璃奈飾）、紐約地下組織暴威會話事人（羅蘭士費斯賓飾）之外，《無眠覺醒》男星沙米亞安德遜（Shamier Anderson）扮演獨行殺手「追蹤者」和他的愛犬，表面上為錢追殺John Wick，事實卻多次跟他聯手抗敵，令到這場「自由之戰」，不再以寡敵眾。另一方面，今集終於揭開John Wick的神秘身世，他來自白俄羅斯殺手家族，原本隸屬高桌會，後遭組織壓迫，直至John Wick求救，家族出手相助，以家族名義向侯爵提出挑戰，雙方將在巴黎決一生死。

美媒Variety形容《殺神4》像「西部片+吳宇森」混合體，不難估計槍戰場面相當緊張刺激。事實卻是奇洛除了開槍外，戲中還會使用武士刀、雙節棍等各式兵器，令人目不暇給。至於經典「殺神鉛筆」今集繼續出現，但改由甄子丹操作，殺傷力絕對不遜於奇洛。

奇洛講廣東話粗口

《殺神4》片長兩小時49分鐘，比上集足足多出38分鐘，然而動作場面不斷，每場都拍出不同視覺效果，湊合成一頓豐富的血腥盛宴，例如奇洛再見甄子丹並於大阪酒店展開首場對決，二人在短距離內刀槍互轟，拍出驚人的速度快感；片尾法國殺手空群而出，在巴黎凱旋門前人車相撞，奇洛一手駕車一手開槍，恍如人車合一的最高境界；奇洛與殺手在巴黎大樓內困獸鬥，導演刻意以俯瞰角度拍攝，好讓觀眾產生「打機」的錯覺，同樣令人耳目一新。

甄子丹扮演失明殺手，戲分僅次於奇洛，而且角色討好，不單武功高強，又重親情和道義，相比他在《3X反恐暴族：重火力回歸》及《俠盜一號：星球大戰外傳》，新片可說是他進軍荷李活以來的最佳演出。戲中甄子丹以廣東話「爆粗」，奇洛有樣學樣，成為全片最大笑點，莫非這就是他所說「用動作電影講好中國故事」的最新示範？

戲中飾演卡隆的黑人男星蘭斯列迪克（Lance Reddick），在新片開畫前一星期突傳死訊，演員及影迷均感難過，在彩蛋片段播畢後，加上悼念字句，送上最後懷念。

上映日期：3月23日