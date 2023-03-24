34歲佐藤健望明年結婚

【明報專訊】Netflix日劇《First Love初戀》男星佐藤健剛於本周二（21日）慶祝34歲生日，據日本雜誌《女性自身》報道，他跟《花樣男子》井上真央合演新劇《如果能說100萬次就好了》雖然收視欠佳，平均收視只有7.7%，但勝在口碑不俗，大讚佐藤健繼《First Love初戀》後，再次憑愛情劇俘虜粉絲芳心。
報道又指，佐藤健雖獲封為「男神」，其實渴望結婚，最想35歲前成家立室，意味明年有機會「封盤」。事實上，佐藤健近年緋聞不斷，去年被《日刊大眾》指他跟《繼母與女兒的藍調》拍檔綾瀨遙搞地下情，一度誤傳二人「閃電結婚」。最近佐藤健與井上真央合作拍劇，二人關係密切，甚至暱稱女方「真央」。《女性自身》發現佐藤健去年獨自搬入五房大單位，似是預留空間，作為日後愛巢。
佐藤健為了慶生，日前透過YouTube公開短片，獲工作人員送上祝福，他說尚未意識到自己已經34歲，「心境仍停留在18歲，也可以當是14歲，大約是中學二年級階段」。他笑言10年前體力充沛時，放工後喜歡飲酒消遣，現在體能卻大不如前。另據台媒報道，佐藤健將於本月27日到訪台灣，出席飲品代言活動，預計當日下午5時左右抵達桃園機場。
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