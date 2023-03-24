34歲佐藤健望明年結婚

報道又指，佐藤健雖獲封為「男神」，其實渴望結婚，最想35歲前成家立室，意味明年有機會「封盤」。事實上，佐藤健近年緋聞不斷，去年被《日刊大眾》指他跟《繼母與女兒的藍調》拍檔綾瀨遙搞地下情，一度誤傳二人「閃電結婚」。最近佐藤健與井上真央合作拍劇，二人關係密切，甚至暱稱女方「真央」。《女性自身》發現佐藤健去年獨自搬入五房大單位，似是預留空間，作為日後愛巢。

佐藤健為了慶生，日前透過YouTube公開短片，獲工作人員送上祝福，他說尚未意識到自己已經34歲，「心境仍停留在18歲，也可以當是14歲，大約是中學二年級階段」。他笑言10年前體力充沛時，放工後喜歡飲酒消遣，現在體能卻大不如前。另據台媒報道，佐藤健將於本月27日到訪台灣，出席飲品代言活動，預計當日下午5時左右抵達桃園機場。