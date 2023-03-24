無緣任林俊傑嘉賓感不幸 邱士縉為合照惹誤會致歉

MIRROR成員邱士縉（Stanley）曾在社交網上載與6名隊友在中環海濱活動空間演出場外的合照，留言：「要紀念吓！」他的社交網近日出現大量攻擊MIRROR留言，有叫MIRROR不要自以為是，稱JJ邀請他們擔任嘉賓是福氣等。

從沒覺得MIRROR好厲害

Stanley前晚在社交網說有些誤會想澄清，為上一則發文引來的誤會致歉。他寫道：「有件事想澄清，主要有些事情誤會了。首先，本人為上一個post引來的誤會致歉！說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了。」他強調從來沒有覺得MIRROR有多厲害，「打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了」。

娛樂組