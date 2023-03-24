劉嘉玲毛舜筠相伴切燒豬賀壽 謝君豪「登六」擁樂悠卡嗌正

謝君豪「登六」舉辦「謝君豪影藝好友派對」，並以「君豪」為題，祝願壽星「君臨天下，豪戲連場」。半百圈中好友到賀，包括劉嘉玲、毛舜筠、鄧麗欣、王丹妮、廖子妤、谷德昭、張達明、何啟華（阿Dee）、栢天男、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆等，星光熠熠。

現場擺放了謝君豪多年來的作品海報，包括《南海十三郎》、《全力扣殺》、《濁水漂流》、《殘影空間》、《過時．過節》和《明日戰記》等。謝君豪感謝一班好友出席，開心說：「這麼多年在舞台上跟各位觀眾見面，今年非常幸運有不同的作品，又可以跟各位世叔伯打招呼，一時要拯救地球、一時揸的士、一時又要打官司，覺得過癮又開心，感謝大家給予機會一同合作，相當榮幸，希望日後有更加多合作機會。」

謝君豪開玩笑說：「加上我現時已踏入可用樂悠卡以兩蚊搭車的年紀，真心覺得好正。我仍然抱有夢想，在追求理想的過程，尋求自己的人生同樣相當重要，大家共勉，我們彼此努力。」

王丹妮手製禮物有心思

壽星謝君豪親自獻唱娛賓，阿Dee、Jeffrey、王丹妮、廖子妤上台唱生日歌，之後眾人送上乳豬蛋糕。王丹妮送的禮物被大讚有心思，「上網搵相再曬出來剪貼，將豪哥（謝君豪）歷年來演過的角色都放在相框內，當然少不了《毒舌大狀》，花一晚時間親手製作」。

廖子妤知道豪哥喜歡小酌一番，挑選了一支有外表的伯爵茶清新香味氈酒送壽星。Jeffrey除送香檳外，得知豪哥近日換新電話，特意訂製新手機殼送禮。

心境年輕 拒認老人家

謝君豪切燒豬時眼泛淚光，並笑說：「有點感觸、感動，大家陪我過生日，其實我很久未有在香港跟觀眾見面，這大半年來有數套作品相當開心，喜見大家都接受，相當感謝各位。踏入60歲，其實歲數只是個標誌，三十四十五十歲，每個數字都有它的意義，直到60歲覺得自己再長大了點，但我不是老成持重、德高望重的老人家，最緊要是保持青春、年輕及激情的一團火。現時希望再開拓一些新的興趣，例如攝影。」

收到的禮物大部分是酒的謝君豪，特意澄清，「其實我只可小酌，不算是好飲得之人，但相當感謝大家送禮。今年買了一部新電話送給自己，特別多謝Jeffrey送手機殼給我，個殼好潮，真的多謝他」。

娛樂組

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