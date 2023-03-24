近3年少聯絡何超蓮 馬天佑：人大了各有不同圈子

自爆撮合吳千語施伯雄

馬天佑說：「好難得她在社交網分享合照，以前未試過，睇得出她現在好開心。」他更自爆一手撮合吳千語與施伯雄，「千語是我好朋友，她的另一半又是我自小認識的朋友，如果他們結婚，一定要封大利市給我。我喜歡撮合身邊的朋友，其實我應該開媒人公司」。有指何超蓮4月在峇里舉行婚禮？馬天佑稱有看報道，知道超蓮日前在活動上表示有好消息會公布，所以會等她宣布喜訊後再恭賀對方。是否已度期出席婚禮？他說：「下月會到美國睇演唱會，近3年很少跟超蓮聯絡，我們沒有鬧翻，只是人大了，各有不同圈子和朋友，而且超蓮近年很少留港。」

周汶錡陪兒子玩 似被糟質

周汶錡笑言通關後已報復式旅遊，但復活節決定留港消費，因機票愈來愈貴，不想花太多錢，「現在集中為兩個仔安排復活節節目，他們很易滿足，去打波就開心，但他們太活躍，陪玩都很累，好似被他們糟質」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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