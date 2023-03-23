【開箱】《雪花女孩》 尋找失蹤女孩 療癒性侵傷痛

輕微改動原著小說

《雪花女孩》講述居住在西班牙馬拉加的漫畫家Alvaro與任職婦產科醫生的太太Ana，帶同5歲女兒Amaya出席三王巡遊的節慶活動期間，後者被拐帶，警方介入調查，依然毫無線索。實習記者Miren十分着緊這宗案件，不但訪問Ana，又接近Alvaro夫婦的朋友套料，當所有人已淡忘此事，她依然窮追不捨。6年後Miren收到不明包裹，內藏疑是Amaya生活片段的錄影帶，其時已分居的Alvaro夫婦激動不已，證實女兒尚在人間。Miren亦在調查過程中，得悉自己當年被性侵的片段遭上傳到色情網站，她會如何處理？

只有6集的《雪花女孩》改編自西班牙作家Javier Castillo的小說；根據網上資料，劇集只些微改動，譬如原著中Amaya更年幼，年僅3歲，而且綁架者跟Alvaro夫婦毫無聯繫。小說裏拐帶事件發生在紐約感恩節巡遊，對比劇集，巡遊規模大，人更多地方也更大；不過原作者來自馬拉加，未知是否因此編劇安排《雪》劇發生在當地。Miren被性侵的過去並非順序描述，而是透過調查Amaya被綁架的過程，不斷加入回憶和感受。她對此案的執著亦源於不幸經歷。譬如當查出Alvaro的朋友David有戀童前科，而且仍有犯案，並把仍讀中學的兒子牽扯其中，後者畏罪，最終在Miren面前跳樓。她顯得意外，但沒什麽難過表情，似為這世上少個性罪犯而覺得平靜；亦呼應了後來David與另一性罪犯James被殺害，Miren成為警方盯上的嫌犯。

此劇衆多女角，不但是性侵受害者，也是被綁架對象及綁架者；負責Amaya失蹤案的Belen也是女警，還有Amaya的媽媽Ana，都受到不同程度的壓迫及傷害。像Belen，被Ana怪責辦事不力，然而警方高層削減人手，身處夾縫的她有苦自己知，犧牲多少時間在工作而忽略了家人。

收神秘照片鋪路拍續集

Ana本來人人稱羨，出身富裕，又事業有成，卻在女兒失蹤後，賠上婚姻與人生；她也從沒預料，有病人多次人工授孕失敗後會思想變歪，醫者反成為受害人；即使最終破案，母女分開多年已成陌路，要修復關係還需多少年時間？對比劇中的性罪犯，綁架者Iris並非十惡不赦，而且有值得同情的地方，她也一直善待Amaya如己出。Miren讀大學時遭下藥輪姦，醒來在沙灘掙扎的畫面，成為多年夢魘。她從此不再與人親近，圍繞身邊唯一值得信賴的，也許只有報社資深記者Eduardo，他也一直義無反顧保護及幫助她，甚至替她掩飾可能犯下的罪行。

片末Miren把追查Amaya下落的經過寫成書，就在發布會上收到一名女孩被綁起來的照片，而且寫有「想玩遊戲嗎？」似為續集鋪路。