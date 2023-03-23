上月刑滿出獄 約圈中好友蒲夜店 勝利拖網紅遊曼谷

32歲勝利自2019年起捲入連串醜聞，包括被控召妓、挪用公款、向投資者提供性招待等「9宗罪」，由於訴訟期間入伍，案件轉交軍事法庭處理，結果罪名成立判監3年，但他不服上訴，最高法院維持二審判決，但刑期減至一年半，已於上月9日刑滿出獄。有業內人士估計，由於勝利形象崩壞，復出幕前無望，或可考慮轉戰YouTube；但亦有人反對，認為他出獄後為免成為眾矢之的，應該會保持低調，未必急於曝光。

韓媒對於勝利出獄後的去向甚感興趣，就算他已退出娛樂圈，一舉一動仍惹人注目。據韓媒昨日報道，回復自由身的勝利「保持開朗個性，享受平民生活」，出獄後即相約圈中好友到夜店消遣。另一方面，韓國娛樂網站Dispatch引述消息人士稱，本月5日有泰國網民目擊勝利與比他年輕5歲的網紅女友劉惠媛到曼谷度假，二人在某高級酒店大堂拖手閒逛，表現親暱，「就像普通情侶一樣」。

Dispatch記者事後致電該酒店，職員直認「李昇炫（勝利原名）已經退房了」，證明他的確曾經入住；記者又向劉惠媛求證，她亦承認，「因為出席泰國婚禮，所以偕友人一起出發」。但未有回應勝利是否同行。二人早於2018年已傳緋聞，當時有網民偷拍到他倆在首爾街頭擁抱，又有人聲稱見到二人到荷蘭阿姆斯特丹旅行，甚至傳出2020年勝利入伍時，女方親自送行。當時勝利所屬事務所YG娛樂以藝人私事為由，拒絕回應緋聞真偽，如今看來這段感情相當牢固。

現年27歲的劉惠媛以模特兒身分入行，目前在社交媒體Instagram的追隨者有24.4萬，轉型網紅成功後，有傳她今年簽約SBD娛樂公司，準備以演員身分出道，該公司旗下藝人包括《賭命為王》孫錫九等，至於《寧靜海》裴斗娜、《姐姐還活著》張瑞希等則已轉投其他事務所。

呻窮金賽綸 被指玩德州撲克

提起韓星官非，《殺手代父》22歲女星金賽綸去年5月醉駕被捕，一度拒絕「吹波仔」測試，驗血結果證實體內酒精含量達0.2%，遠超韓國判罰吊銷駕駛執照的0.08%標準。本月8日首度出庭應訊，由於她主動認罪兼屬初犯，檢方要求輕判罰款2000萬韓圜（約12萬港元），案件將於下月5日宣判。

金賽綸表示被捕後一直停工自省，由於她是家中經濟支柱，生活陷於困境，自爆曾到咖啡店任兼職，事後卻遭店主揭穿謊言，指從未聘用她，誠信再受質疑。韓媒昨日報道，今年初有人目睹她跟YouTuber到酒吧玩德州撲克，「看着她在把玩大堆籌碼的樣子，很難想像她的生活有多困苦」。對於有關報道，金賽綸尚未回應。