叫余思霆拜月老求姻緣 金剛自嘲貪戀美女致感情觸礁

余思霆三點式浸溫泉曬身材

為迎接「下水禮」，余思霆帶備兩套不同款式泳衣，先穿上白色三點式浸溫泉，之後再以黑色比堅尼top配運動短褲玩滑水。她滑水時展現一雙修長美腿，在滑水板上表現自信兼有型有款；相反全程未落水先喊驚的金剛，坐在橡皮艇上瘋狂尖叫，嚇至面容扭曲。

旅程中金剛自揭戀愛瘡疤，又大曬香港觀眾久違了的「金剛話」，先後將高科技、桃花、工廠、主角及雞子說成「膠」科技、「頭」花、工「腸」、主「腳」及「基」子，令余思霆哭笑不得。金剛自爆戀愛之路由大稻埕的月老廟開始，他叫余思霆拜月老求姻緣，余思霆反叫他祈求「挽回感情」，金剛聞言說：「對我來講過去就過去，好似白紙一張咁㗎咋。」

之後余思霆品嘗精緻甜品，被紫色糕點吸引，金剛見狀即意有所指說：「呢啲咪就係膚淺囉，成日睇靚嘢，你睇我瀨嘢幾多次，嗰啲好靚、好索呀，咪瀨嘢囉，你好似都係喎。」金剛與余思霆介紹特色咖啡店時，余思霆突然問金剛：「你帶過幾多個女仔嚟呢度？」金剛急忙辯稱，「兩個啫，我以前好專情嘅」。過一會又急忙更正說：「我𠵱家都好專情。」

娛樂組