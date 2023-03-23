直播澄清無為炒作論生氣 呂爵安自爆常被Haters「問候」

Edan前晚在社交網開直播，用上「莫生氣」濾鏡，將3個字放正額頭，澄清未為事件生氣。他自爆一直收到不少Haters「問候」，部分人甚至將他設置為「密友」，令他一定看到對方的限時動態，後來他選擇封鎖那些帳戶。Edan稱以前遇上Haters留言，雖然感覺不舒服，但不理會，今次回應因覺得非事實，若不回應會影響他日後在社交網發文，加上沒有做錯，不想被誤解。他說︰「老實講，如果我要賣CP，我就不停發文，但我幾時有呢？」

遇不公對待 發聲保護自己

Edan預計回應網民後或被指小器、嬲，他想扭轉這種觀念，要在適當時候發聲保護自己，否則別人會信以為真，不能「硬食」，重申不是對罵，是理性討論。他強調沒有生氣，認為藝人都是人，別人常說「食得鹹魚抵得渴」，覺得這個觀念有錯。

Edan認為藝人的工作是從事藝術工作，在公眾面前表演，生活會被公眾留意，如果去街時預會被人影相、留意，不能怨少了私隱；不過被人鬧、被人誤解，不是藝人必須承受的事。他說：「人人有自由，要憎一個人沒所謂，若被指唱歌難聽、跳舞難看，我控制不到別人的喜好，但當事件是曲解非事實，就可以討論。」他慨嘆網絡發達，一件事容易被人帶風向，有些媒體斷章取義，如姜濤早前被指嫌經典歌老套黑口黑面唱《追》，若他不出聲，很多人就以為是事實。

娛樂組