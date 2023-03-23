何超欣不知何超蓮傳婚訊 余香凝恭喜舊愛陳家樂娶妻

問一直身在北京可有追求者？超欣避談，要求換另一問題。提到三房千金何超蓮傳與內地男星竇驍結婚，超欣說：「你同我講先知，冇時間睇新聞。」問超蓮結婚會否恭喜？她說：「當然，邊個結婚都會恭喜。」但不肯回答是否已恭喜超蓮。

余香凝計劃今年追B

余香凝產後工作減少，笑言盼觀眾沒有覺得她淡出過，稱上次出席同樣活動時佗着女兒，希望今次也帶來好事。問到是否再懷孕？她表示未有，不過有計劃今年再生，因女兒將兩歲，不想小朋友年齡相差太遠，和老公覺得仔女都無所謂，只想女兒有個伴，將來可以有商有量，「有多個講吓我壞話都好呀」。

對於舊愛陳家樂下月結婚，余香凝送上祝福，「搵到幸福是很開心的事，但沒有特別傳短訊打擾對方，大家都比較少聯絡，各有各生活」。

記者：林祖傑