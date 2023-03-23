自薦任黃宗澤蠔吧重開嘉賓 胡定欣戲言酬勞愈高愈性感

Bosco喜見市道回復暢旺，透露其食肆亦裝修完工，將於下月初重開，「終於捱過疫情，食肆在未通關前裝修，裝修費加停業損失過百萬，疫情3年損失了7位數字，元氣大傷，暫時無意開分店」。定欣自薦擔任蠔吧重開剪綵嘉賓，Bosco笑言：「做嘉賓你要著到今（昨）日咁先得。」定欣笑回：「睇幾錢，價錢愈高，Deep V愈低。」Bosco稱要挑戰定欣性感底線，定欣說：「我不敢講，說得太誇張，驚收唔番。」

說到合作《廉政狙擊》的王浩信太太陳自瑤和粉絲互動，被問到她是否單身時，陳自瑤點讚，疑默認與王浩信已離婚，問他們與王浩信合作時，有否感受到，定欣表示拍攝已是兩年前，Bosco則說：「人哋嘅家事唔參與。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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