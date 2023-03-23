自薦任黃宗澤蠔吧重開嘉賓 胡定欣戲言酬勞愈高愈性感

【明報專訊】黃宗澤（Bosco）和胡定欣昨日以無綫劇《廉政狙擊》姐弟檔擔任剪綵嘉賓。定欣穿大Deep V裝性感示人，Bosco目不斜視，高呼太性感。若《廉政狙擊》結局篇收視好，定欣會否更性感慶祝？Bosco笑言他可以性感，定欣則不敢說可以去到幾盡，「好耐沒性感打扮，今（昨）日都有點不習慣，有做足預防措施，不會走光」。
Bosco喜見市道回復暢旺，透露其食肆亦裝修完工，將於下月初重開，「終於捱過疫情，食肆在未通關前裝修，裝修費加停業損失過百萬，疫情3年損失了7位數字，元氣大傷，暫時無意開分店」。定欣自薦擔任蠔吧重開剪綵嘉賓，Bosco笑言：「做嘉賓你要著到今（昨）日咁先得。」定欣笑回：「睇幾錢，價錢愈高，Deep V愈低。」Bosco稱要挑戰定欣性感底線，定欣說：「我不敢講，說得太誇張，驚收唔番。」
說到合作《廉政狙擊》的王浩信太太陳自瑤和粉絲互動，被問到她是否單身時，陳自瑤點讚，疑默認與王浩信已離婚，問他們與王浩信合作時，有否感受到，定欣表示拍攝已是兩年前，Bosco則說：「人哋嘅家事唔參與。」
記者：柯美
攝影：鍾偉茵
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