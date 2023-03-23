紅館尾場騷全球50城市網上直播 許冠傑誓與各地歌迷大合唱

多花過百萬製作費

蕭潮順表示Sam什麼都要做第一，第一個歌手在紅館與大球場開騷，今次開先河做全球直播，是大膽嘗試，日後好讓其他歌手參考，方便來不到香港的歌迷都可以欣賞。他承認全球直播成本大增，製作費多花過百萬。至於會否出DVD，蕭潮順說：「Sam是『貓王』皮禮士利（Elvis Presley）的粉絲，他說貓王都無出DVD，都是做live騷，所以今次演唱會不會推出DVD。」

旦哥表示舉行全球網上直播，Sam唯一要求是要照顧弱勢社群和長者，所以會送出1000張直播通行證。蕭潮順透露送了100張直播通行證給許太，因許太是大家族，在夏威夷有很多親友。

記者：柯美