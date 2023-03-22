戲如人生演單親媽 黎燕珊認重男輕女

黎燕珊與胡定欣在無綫劇《廉政狙擊》的母女戲分獲觀眾讚賞，她讚視后胡定欣演技精湛，育有一對子女的黎燕珊說：「劇中我演單親媽媽，很重男輕女，現實中同我一樣，所以演得特別投入。」黎燕珊為配合角色刻意扮老化老妝，她認為身為專業演員，只求有好角色，不會主動要求公司讓她演靚太。

陳樂榣不知新店遭破壞原因

陳樂榣早前與朋友合資開設的咖啡店新開張，遭人蓄意破壞，事後警方已拘捕涉事人士。陳樂榣至今未知破壞目的，澄清從未與人結怨亦沒有欠債，慶幸未有重大損失或影響生意，正籌備今年內開一至兩間分店，「有幾個商場主動聯絡我，正物色適合舖位，想盡快落實，因擔心之後市道逐步復常，業主會加租，計劃開一間將自己珠寶品牌聯乘咖啡的概念店」。陳樂榣為咖啡店加裝閉路電視、防盜設備及加大保險額，提醒員工遇到突發事要先保護自己，不要反抗。

記者：林蘊兒