楊冪被指來港探女 前老爺劉丹不知情：冇見到

丹爺透露小糯米在學校有很多節目，除參加運動會、鋼琴比賽，學校又安排孫女在活動擔任司儀，問可有過兩招給小糯米？他笑說：「佢好得意，參加比賽唔講我知，捧住個盃才話我聽，不過爺爺講嘢好遴迍，唔係咁醒，希望她青出於藍啦。」

呂慧儀被笑似紫薯

呂慧儀笑稱特以紫霞仙子造型亮相迎春天，被同事取笑像紫薯，她表示復活節將至，正安排與8歲兒子「蟹籽」黃柏翹的親子活動，打算參加公司的兒童節目。她透露前夫黃文迪與「蟹籽」時有見面，「現在兒子和爸爸約完講聲我知，不用經我，他已大個，好早熟識諗，還常常叮囑我放工早點回家，不過我鍾意，趁他還肯陪我就開心吓先」。

吳偉豪拒跟吳大強演父子

吳偉豪大讚父親吳大強打入《中年好聲音》10強好勁，5月父親跟一眾參賽者開騷，已打算買門票請親戚朋友睇。他透露參演的新劇《非常檢控觀》的監製有意邀父親客串，父親表示冇問題。吳偉豪說：「當然想啦，至於演什麼角色，我也不太清楚，他度期還難過我，不過現實生活已是父子，想新鮮一點，不演父子，畀佢打都ok。」

記者：林祖傑