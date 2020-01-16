MIRROR粉絲售應援物被指涉侵權 ViuTV澄清並無此事 呂爵安曬「田牧」合照 駁網民炒作論

娛樂組

有鏡粉在未獲MIRROR官方授權下推出偶像的應援精品互相分享，也有出售獲利潤。近日設計MIRROR應援公仔與多種產品的Instagram帳戶mirrorrorr.cheer，於社交網發文：「鑑於收到ViuTV公司所通知關於版權持有的問題，本人將退還所有未出貨之產品款項，及日前本人受官司影響無暇及時處理有關退款，現已開始著手退款，退款需時懇請各位耐心等候。」並透露有關帳號會關閉。帖文未有交代版主提到的「官司」是否跟MIRROR版權有關，不少鏡粉留言表示支持版主，讚對方畫MIRROR的Q版公仔好靚，有人問：「出應援物有版權問題？」又有問：「因為要衝出國際？」

記者向ViuTV查詢是否會嚴格執行侵權問題？至傍晚ViuTV就事件發聲明：「對於近日有報道指ViuTV向Instagram帳戶『mirrorrorr.cheer』就版權持有問題發出通知，我們現澄清並無此事。」《明報》向聲稱收到版權通知的版主查詢被通知涉版權持有的問題一事，但未獲回覆。

恨與日版大叔真人合照

Edan和Anson Lo在日本拍攝電影《盜月者》，前晚Edan在社交網貼出和Anson Lo閒逛便利店時，跟日劇《大叔的愛》飾演大叔黑澤武藏的吉田鋼太郎海報合照。兩人2021年演港版《大叔的愛》田田與阿牧成熒幕CP，大受歡迎，今次再次化身「田牧CP」，舉起V字手勢跟大叔「合照」。

Edan還配上劇集主題曲《突如其來的心跳感覺》的歌詞「未預計這一秒這麼震撼我」，又叫港版大叔「KK」黃德斌不要呷醋，寫道：「買買吓嘢見到吉田鋼太郎，如果可以同真人合照就正，想見晒原版嘅真人，KK我心中仍然有你的。」

粉絲力撐偶像做自己

「田牧CP」粉絲大讚帖文勾起不少甜蜜回憶，但有網民留言批評，「得閒就學吓戲練吓歌，唔好浪費時間喺度炒CP啦，次次炒登神，神教同爵group都嘈，你自己group mma冇所謂，唔好影響人哋先得㗎」。Edan親自回覆該網民留言，「得閒就睇吓書同屋企人朋友傾吓偈，唔好浪費時間喺度話人炒CP啦，次次我po同佢（Anson Lo）嘅嘢都話炒CP，我係咪唔同得我朋友合照啊，你同你朋友去旅行會唔會po相啊，你自己諗多冇所謂，唔好意圖扭曲我做嘅嘢同控制我po乜得㗎」。該網民留言問：「說中了？」Edan再回：「回應你就係說中了？咁你玩晒㗎喎。」

最後網民為語氣差道歉，又解釋只想表達「CP」令粉絲爭寵嗌交、over FF，Edan反問：「你所謂嘅over FF、爭寵、嘈交全部都係我嘅責任？如果係，你覺得我應點樣做去解決呢？」對於Edan和網民理論，粉絲力撐偶像有型勇敢，「po咩都係你嘅自由，繼續enjoy同做自己」。