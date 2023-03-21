《大話妹》李多海5•6嫁SE7EN

文：蘇珮欣

李多海與SE7EN昨日透過社交媒體公布結婚喜訊，並公開婚紗照。李多海與SE7EN換上4個造型，其中在粉紅色建築物前留影，充滿夢幻及甜蜜感覺。李多海表示想跟大家公布一個好消息，相信好多朋友都猜到是什麼，繼而表示馬上要和韓國歌手SE7EN結婚，二人8年的愛情長跑終於結束，她說：「在這裏以這種形式公開這個喜訊，希望得到大家的祝福。我們會帶着大家的祝福開始新生活，盡妻子及丈夫的責任，相親相愛，相濡以沫，希望大家以後會繼續支持我們，愛我們。」

SE7EN則寫下親筆信宣布婚訊，表示今年是他出道20周年，非常感謝粉絲多年支持，稱如果沒有支持他的粉絲，沒可能有今天。他說：「李多海過去8年與我一起分享喜怒哀樂、用愛包容我的不足，我們約定在5月6日結婚。今後我作為家庭支柱和丈夫，我會更加成熟及負責任。」

兩人公布婚訊後，不少粉絲留言祝福，然而爆出小插曲。李多海昨日分別在微博及Instagram公布婚訊，但被發現微博發帖時間比Instagram較早，因而惹來韓國網民不滿，指她率先向內地網民公布消息。韓媒引述李多海回應稱，不是故意先在微博發布消息，因為考慮到上傳時間較長，但又想中韓兩地也公布消息，才出現時間上的差異。

被指Rain勁敵 SE7EN曾爆「邪骨」醜聞

李多海與SE7EN出道多年經歷不少風雨。SE7EN出道初期被指是韓流天王Rain的勁敵，Rain也曾透露視SE7EN為競爭對手。SE7EN於2013年被踢爆當兵期間去按摩院「揼邪骨」，形象跌至谷底，與他交往10多年的《茶煲阿四》女星朴寒星宣告分手。2016年，SE7EN與李多海公開戀情，前者曾大讚女友成熟有禮，像姐姐一樣有很多值得學習的地方，很感激在艱難時期遇上李多海。

李多海曾於2012年與內地男星李易峰傳緋聞，但女方一直沒有承認，反而李易峰多年後才透露當年是李多海提出分手。李多海憑韓劇《大話妹》爆紅後，因被指多次整容「變臉」，加上被指「扮大牌」，近年工作量大減。她自2018年主演劇集《善女魔女傳》後，至今仍未有新作。

去年李多海與SE7EN一同亮相MBC電視台綜藝節目《全知干預視角》，透露兩年前差點分手。事緣二人前往遊樂場拍拖，有3名女學生上前問SE7EN「請問你是SE7EN嗎？」男方二話不說獨自離開，剩下李多海應付粉絲，因而惹怒女友。