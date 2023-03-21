翻唱《追》加個人風格 姜濤：哥哥是模仿不到的

提到對哥哥的印象，他說小時候從媽媽口中聽到這名字：「老一輩親戚都好鍾意哥哥，由細到大都有聽佢哋播《追》。我有睇哥哥以前一啲訪問，感覺到佢好放鬆，係好自信嘅一個人。」電影《家有囍事》亦令姜濤留下深刻印象，「對小朋友嚟講好鍾意睇，會覺得『點解佢可以將個角色做得咁傳神』，《胭脂扣》都係我有去了解嘅作品，因我都睇過梅姐（梅艷芳），入面有個橋段我好好奇，就搵返套戲嚟睇，覺得佢兩個真係做得好好，因為好少藝人可以將唱歌同演戲都做得好好」。他欣賞哥哥的風趣幽默，說自己做訪問有點拘謹，可能人生閱歷未夠。看過哥哥《今夜不設防》訪問，覺得他重新定義了什麼是Charm，不單止鏡頭前一張相，而是談吐與氣質，「𠵱家啲節目唔會畀你食住煙去傾偈，但佢可以好Chill，嗰個年代嘅Artist嘅人格魅力係更加突出，哥哥係再突出嘅一位。」

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