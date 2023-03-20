「籃球之神」欽點維奧拉戴維絲演媽媽 賓艾費力《Air》首映 觀衆歡呼鼓掌

《Air》由賓艾費力自導自演，飾演Nike創辦人之一奈特（Phil Knight），他的《驕陽似我》老拍檔兼死黨麥迪文（Matt Damon）身兼監製，又扮演Sonny Vaccaro，賞識「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），並且是促成米高與Nike合作的關鍵人物。《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）、《女戰不敗》維奧拉戴維絲、《火拼時速》基斯德加（Chris Tucker）亦有份演出。

《Air》講述1980年代初，Nike有非一般籃球鞋生產團隊，為了在市場爭一席位，重注押在NBA籃球新秀米高佐敦身上，尋求雙方合作機會。米高佐敦母親同樣抱有偉大願景，毫不妥協，堅信兒子有巨大潛能。最終憑衆人之力，令Air Jordan這全新球鞋品牌順利誕生。賓艾費力在SXSW電影節憶述跟米高佐敦會面的經過，「如果之前沒徵詢米高佐敦的意見，我不可能拍這部電影；當時問他，有關此片最在乎的是什麽？」賓艾費力表示米高談及自己的父母，「我在他臉上看到同時有尊敬、敬畏、愛、感激與純真之情；他說：『沒有我媽媽，什麽都不可能發生。』我於是問他想誰演其母，他答：『必須是維奧拉戴維絲。』」賓艾費力趁機讚維奧拉是他見過最好的演員。

維奧拉戴維絲表示其母與米高佐敦媽媽年齡相若，都把夢想寄託在子女身上，「我想她（米高媽媽）做了所有母親會做的事，相信自己的孩子」；維奧拉稱那是黑人被告知夢想毫不重要的年代，米高媽媽卻全心全意相信兒子的能力。

嘲諷創辦人奈特

麥迪文片中扮演Sonny Vaccaro，說服老闆奈特及其他同事相信米高佐敦將來會是籃球之神，可帶動他代言的球鞋成為經典產物。他稱由收到《Air》的劇本到煞科都是充滿歡樂，並且是歷來最好的一份工作。賓艾費力自言不是要拍紀錄片，但如果有什麽缺失，他會承擔責任。他又表示，片中好像有點諷刺奈特，但他依然邀請對方看試片，「大家都喜歡看到老闆被取笑，這就是職場文化」。