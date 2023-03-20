陳展鵬單文柔跑步不忘「集郵」 湯盈盈偕女穿過城堡幻想變公主

湯盈盈帶兩女兒Alyssa及Kassidy挑戰3公里跑，稱女兒早已部署好，有策略完成賽事，「小朋友最期待是沿途見到LinaBell為她們加油打氣，這次可以穿過奇妙夢想城堡的拱門，穿過一刻感覺與女兒一同變身成為公主，非常神奇」。Kassidy完成賽事後一度依依不捨，攬實鍾麗淇女兒Michela不放。

楊潮凱一日兩賽

姜皓文、袁偉豪與楊潮凱首次挑戰超級英雄10公里跑，沿途遇上蜘蛛俠、鐵甲奇俠、雷神等超級英雄夾道打氣，感覺奇妙。楊潮凱更一日兩賽，早上先跟姜皓文和袁偉豪跑10公里，衝線後再立即跑去起點會合女兒跑3公里。他首度帶小朋友參與3公里跑，笑言終於可除下口罩參賽，留下難忘回憶，「我這日一共跑了13K，好滿足」。

娛樂組