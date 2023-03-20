開騷「車家」助陣 嘉賓鍾鎮濤發軟蹄跪地 揶揄無影譚詠麟 林敏驄：無人想聽

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

林敏驄（阿驄）演唱會嘉賓有鍾鎮濤、糖妹（黃山怡）、太極樂隊、雷安娜、曾比特、江欣燕、劉浩龍、湯寶如、鄭融、何超儀，以及《下流上車族》「家人」江美儀、羅毓儀和郭柏妍等。阿驄為譚詠麟（阿倫）寫過多首經典金曲，雖然阿倫沒有到場，但全晚不停被阿驄揶揄。

小肥唱《愛的根源》與《霧之戀》時，阿驄讚小肥唱得好過阿倫。介紹布志綸唱《柔柔河畔》時，又問觀眾哪個想聽「阿倫」唱歌？台下沒反應，阿驄讚觀眾有品味，「我哋啲觀眾真係有品味，無人想聽」。

戴爆炸頭假髮扮曾比特

曾比特上台唱《無心睡眠》及《假如》，全場興奮拍掌，阿驄戴爆炸頭假髮配合曾比特，自封「邱比特」，搞爛gag笑問：「你真係叫曾比特？你大佬係咪畢比特，有無聽過比特幣，你阿妹係咪曾核突。」

阿驄本想找關淑怡做嘉賓，但找不到對方，最後由湯寶如唱《再會》，他說：「想搵寶麗金三小花，但黎瑞恩是生意人，心廣體胖出唔到𨋢，劉小慧又要陪蘇志威。」引得全場大笑。著肚兜裝性感現身的鄭融和24味合唱《梵音》及獨唱葉蒨文的《迷惑》。衣著性感的關嘉敏又唱又跳《變變變》。

江欣燕化身梅姐唱《夢伴》

阿驄自覺很幸運，寫到那麼多好歌，很多歌都很流行，唱到街知巷聞，有些人一生都寫不到一首作品，他就多到數不清，笑言像億萬富翁，好似何超儀，不知自己有幾多錢一樣。他說：「好多歌我寫得幾好，但有兩名前輩我好佩服，哥哥（張國榮）和梅姐（梅艷芳）靠唱功震撼舞台，邊個可以還原梅姐神髓，我今（前）晚請來『本尊就位』。」此時有把好似梅姐的聲音說：「好掛住你，我在上面有睇你，我在YouTube上面睇你。」然後一身梅姐造型和唱腔的江欣燕唱出《夢伴》，全場歡呼企起身。

「小三」黃嘉雯依偎相伴

接着江美儀、羅毓儀、郭柏妍與文凱婷合唱《下流上車族》主題曲《一家人》，大受歡迎。阿驄再取笑江美儀衣著，「車太，解釋吓今（前）晚打扮」。羅毓儀自彈自唱日文歌《Slam Dunk》後，有「魔音芊芊」外號的郭柏妍挑戰唱《跳舞街》，但被文凱婷與鍾柔美的跳唱版本比下去。阿驄和江美儀合唱後，即拖劇中「小三」黃嘉雯上台，他彈唱《想你》時，黃嘉雯依偎着他。阿驄感觸眼濕濕說：「很感恩有天賦作到那麼多好歌，得到大家支持，是我最大驕傲。」然後唱出第一首作品《這是愛》。

鍾鎮濤（阿B）壓軸出場，與阿驄合唱《愛在深秋》後，不慎跌倒跪低，他立即企起身，阿驄講笑說：「我響呢邊，做乜拜嗰邊」。最後大合唱《深愛著你》作結。阿B受訪時表示膝蓋有舊患，已戴護膝，但上台太興奮又唱又跳，突然無力發軟蹄，「無事，現在不痛，嚇親大家不好意思，明天（19日）可以繼續唱。好開心睇住老友（林敏驄）還有另一個高峰」。阿B透露會參與4月1日《想張國榮20周年致敬音樂會》，「每年這時候，我都想他，今年和大家一齊懷念他」。

創多首經典作品感驕傲

阿驄對演唱會很滿意，但作品太多，未能全部都唱。回顧40年，他自覺很幸運，作到很多好歌，「很多人想作詞，但一首都寫唔到，我唔似超儀和她家人是億萬首富，但我創作的作品，數都數唔到，且影響深遠，又得到那麼多人喜歡，是我的成就和驕傲。其實我寫完第二首歌《忘不了你》，就已經覺得夠了，有東西傳世，估唔到之後還有那麼多作品，每隔幾年又開騷分享吓，我是個幸運兒」。有指他現在仍有版稅收？他嘻嘻笑說：「好少嘢啫。（打跛腳不用愁？）阿B就打跛腿，見到我就跪拜。」

覺得「女兒」羅毓儀、郭柏妍唱得如何？阿驄說：「自生自滅。（訓練她們做歌星？）無得勉強。」至於「魔音媽媽」江美儀，他忍不住笑稱對方已盡力，又自爆有人接洽他做巡迴演唱，會否帶「家人」走埠要待完成今次演唱會，休息幾日才想，因積累很多工作。他笑稱聯絡不到關淑怡：「因為她去了『搵唔島』。」

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