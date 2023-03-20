《中年好聲音》開騷 吳大強：似發夢 支嚳儀曬豪宅否認炫富

吳大强拒與兒子拍爭女戲

吳大强表示開騷心情像發夢一樣。可有什麼說話跟兒子吳偉豪說？他笑言：「看看爸爸現在爬你頭了，你要更加努力，記住喎。」吳大强非常期待今次演唱會，會好好練歌，希望公開售票後，銷情暢順，他和兒子應該會預留門票還飛債。是否與兒子父子檔拍劇？他說未有消息，興趣一半半，始終未拍過戲，擔心駕馭不到，最怕拍群戲NG阻礙別人收工，但自覺演技未必輸給兒子。

可會演父子爭女戲？吳大強笑說：「不會了，我已收山。」他不抗拒拍戲，但目前首要先唱好歌。談到被郭偉亮批評唱歌變化欠奉，吳大強認為是好的建議，「不會不開心，可從而鑽研和改善，亦不會打擊信心，認同長途賽沒變化不可以，希望未來可讓大家覺得我很全面，非獨沽一味」。

支嚳儀因感冒聲沙，透露日前發燒，現已退熱，但還有少少咳，開騷前會注意身體，以及飲開聲茶護聲。家人及粉絲昨日來捧場，當中有5歲小粉絲跟爸爸一起來，說很喜歡聽她唱的《愛情陷阱》。談到她的豪宅曝光後，可有帶來不便？她說幸好沒公開地址，沒想到一個家居專訪，報道出來後被人覺得炫富，「這不是我原意，我是實在的創業媽媽，靠自己努力，老公安慰我不要想太多」。

記者：陳釗