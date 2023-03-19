【開箱】《沙贊！眾神之怒》 超級英雄的窮途末路

目標觀衆較年幼

《沙贊！眾神之怒》由上集導演大衛辛堡（David F. Sandberg）操刀，碩克查利維（Zachary Levi）繼續扮演超級英雄「沙贊」；故事講述古老巫師狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）偷走天神阿特拉斯的法力，他的3名女兒：金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）、《神探俏嬌娃》劉玉玲和《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler），誓要為父取回公道。當她們得悉巫師已把神力轉移到沙贊身上，立即從天界趕赴地球，展開古希臘女神與凡人的戰爭。

跟今年陸續上映的DC超級英雄電影如《閃電俠》（The Flash）、《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）等風格不同，《沙贊》系列目標觀眾的年齡層較低，所以6名主角全是寄養孤兒，包括亞沙安祖（Asher Angel）扮演變身沙贊前的17歲男孩比利，好讓粉絲較易代入。他們以正義團隊自居，除了上學之外，課餘都會出動，打擊罪惡，救災扶危，保護費城安全，偏偏巫師從未教導他們如何成為超級英雄，因此經常鬧出笑話，反遭民眾戲謔為「費城破壞王」。

比利面對壓力尤其沉重，表面上他是首領，負責統籌任務，其實其餘5人各自為政，才令到行動頻頻出錯；另一方面，即將18歲的比利擔心一旦離開寄養家庭，他跟這些雖無血緣關係，卻比家人感情更深厚的「父母」和「弟妹」從此各散東西。因此在公在私，比利都非常煩惱。相比此片的單薄劇情、欠缺新意的動作場面，談及年輕人成長苦澀的支線，反而更易令人產生共鳴。

神奇女俠壓軸登場

上集《沙贊！神力集結》片尾彩蛋，「超人」驚喜現身，今集輪到另一超級英雄「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）畀面客串，由於她跟沙贊同樣與希臘神話有着千絲萬縷關係，因此由她壓軸登場，可謂理所當然。不過，《神奇女俠》首兩集導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）已經宣布離職，姬兒加杜再拍第3集機會渺茫，本片可會成為她的最後身影？

《沙贊！眾神之怒》貫徹傳統，結局後收錄兩個彩蛋片段，其一是維奧拉戴維絲（Viola Davis）扮演美國政府情報主任禾艾敏派遣兩名手下聯絡沙贊，並邀請他加入《黑亞當》片中出現的超級英雄組織「正義協會」，藉此壯大人手，沙贊卻不感興趣，因他鍾情神奇女俠，只想成為「正義聯盟」一員，結果雙方談不攏只好拉倒。第2個彩蛋是上集扮演奸角希瓦納博士的麥克史壯（Mark Strong）再度登場，他被囚禁於監獄內，與《沙贊》漫畫另一反派「冥思蟎」對話，密謀展開復仇行動，暗示兩者將於下集攜手對付沙贊。問題是，占士根宣布重整DCU第一階段，將開拍10部影視作品中，只有《超人》（Superman: Legacy）、《蝙蝠俠》（The Brave and the Bold）等份兒，《沙贊》卻不在表列之內，能否再拍續集成疑，粉絲看罷彩蛋，不是不心酸的。

上映日期：3月16日