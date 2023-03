75歲森尼爾在北愛爾蘭出生,於新西蘭長大。早年在《凶兆3》飾演魔鬼之子,除了《侏羅紀公園》系列外,其餘名作包括《追擊赤色十月》、《龍在中國》、《鋼琴別戀》等。他近年亦不時參演《浴血黑幫》、《都鐸王朝》等劇集。據報他會把抗癌經歷記錄在下周推出的回憶錄《Did I Ever Tell You This》。