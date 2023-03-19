被指曾嫌經典歌老套黑口黑面唱《追》 姜濤︰不要再借這種話題傷害別人

翻查2021年《MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會的演出資料，姜濤以medley形式翻唱梅艷芳、陳百強、許冠傑及林子祥等樂壇前輩的經典金曲，當中包括張國榮的《追》。當時姜濤說︰「頭先嗰啲歌，以前我出道前係完全唔鍾意嘅講真，因為覺得好老套，但當入咗行之後，入咗呢個樂壇之後，我覺得有份責任將廣東歌帶出香港。所以我想藉住呢幾首歌同年輕人講，我哋永遠要向前輩學習，將佢哋精神傳承落去！」

「我當時沒有黑面的去表演」

不過有媒體報道，以「曾公然指呢啲歌︰『好老土！』」為題，指姜濤當年演唱《追》時「黑口黑面，眼啤啤咁款」。姜濤為此在該帖文回應，同時在IG限時動態發文，他說︰「不好意思，我當時沒有黑面的去表演，我也很尊重這些歌曲，請不要再借這種話題傷害別人了。」

叫姜糖克制 什麼都不要做

隨後該媒體修改帖文，刪走了「黑口黑面」等字眼。不過，姜濤向該報道的正面反擊，亦引起「姜糖」（粉絲暱稱）行動支持偶像。姜濤似不想將事件擴大，刪走IG限時動態帖文，並且在Telegram Group叫姜糖克制，留言：「你們什麼都不要做。」

《追》點擊率贏《RUMOURS》

姜濤唱《追》於YouTube上架23小時，點播次數40萬次，至於同時間上架的MIRROR團歌《RUMOURS》MV，點播次數29萬。姜濤《追》MV中就是他與一支咪，有讚表現真摯，沒多餘動作，最後一幕是姜濤在咪前微笑，望着錄音室的空櫈。有姜糖稱張國榮在《金枝玉葉》飾演唱片監製家明，解讀MV中這幕是跟電影呼應。

至於《RUMOURS》MV向世界出發為目標，故場景揀選舊式理髮店、天際100及香港大球場，為MV添香港特色。MV女主角是「籃球女神」譚旻萱（Mandy），十二子周旋在她身邊，MV開場是Lokman與Alton夾住Mandy，Edan笑說拍攝時大家忍不住笑，因為Mandy太高了。

娛樂組