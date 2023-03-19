未婚妻湯洛雯拒合作拍劇 馬國明甜到漏：佢驚忍唔住笑

馬國明（馬明）表示與監製文偉鴻（Jazz）識於微時，當他演路人甲時，對方還是導演，直至劇集《隱形戰隊》，才首次參演對方監製的劇集。

無想過角色型爆

馬明說：「我無問過點解，只是每次見面都會問對方，為何還不找我拍呢？可能Jazz一向與陳展鵬合作，我亦明白監製有自己班底，用開夾到就會一直用。難得今次有機會合作，雖然我都鍾意演醫生，但男人對槍林彈雨的戲始終有情意結，對開槍戲有點幻想，從未試過拍劇實戰開槍，多年前拍《談情說案》演警察都是談情多，今次試過覺得好開心、好啱，真的擴闊戲路，從沒想過可以做個咁有型嘅警察。」

有好劇本不介意執三攤

有傳其角色是執陳展鵬二攤？馬明大方承認，「當時我在內地工作，不知為何角色要找第二個人做，Jazz就找我，我即時停接內地工作，趕回港拍攝。原本該角色是陳展鵬飾演，戲服全寫了他的名字，我不知原因，亦都無問，公司換角好平常，以前有些劇原本由我演，最終也換了人，我不介意，做了那麼多年會明白，我從來不介意執二攤，如劇本好，要我執三攤都不介意」。他指陳展鵬客串演奸角，是很重要和特別的角色，相信對陳展鵬而言，也很有新鮮感。兩人曾演出劇集《真相》，相隔12年才有機會再合作，馬明稱感覺依然很刺激，「永遠估不到他會怎樣去演，今次也不例外，給我驚喜」。

與唐詩詠第5次演情侶

提到與唐詩詠第5次演情侶，馬明稱已甚有默契，不過感情戲有別於過往，很多衝突，波折重重。

可會借現實愛情經歷幫助入戲？馬明說：「從來都不會！通常都是睇劇本，跟劇本經歷去做，盡量投入角色，有些演員會將自身那份傷感用來演戲，我不鍾意這樣做，會跟足劇本給予的感覺去做，如有些劇本寫我喊，但感動不到我，會跟導演講呢場戲我唔喊，劇本對我很重要，不會夾硬想很多事情令自己流淚，反而希望角色的每一滴眼淚，都可以觸動觀眾。」

放下負面情緒開工

當年「安心事件」面對很多負面情緒及輿論壓力，如何放下負面情緒專心工作？馬明說：「我得！開工真的可以放低，很少帶着不開心的事去演戲，收工返屋企再諗，拍劇就會很專注，我不敢講是專業，可能性格可以咁做，私事很少影響到我工作，如果問我，我會將家庭擺首位，但當開工時，就會工作擺首位，有什麼私事收工先講，除非屋企人入醫院咁大件事。」

最近拍開心戲OK

與未婚妻湯洛雯甜蜜滿瀉，婚姻大事籌備得如火如荼，馬明說：「最近拍開心戲OK，開心去開工，角色開心會容易表達出來，將開心傳送給觀眾。」自劇集《心理追兇》已沒跟湯洛雯合作，馬明稱絕不介意再合作，「我只驚她介意，她講過現在怎能跟我拍劇，因為驚忍唔住笑」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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