【開箱】《那個男人》 妻夫木聰尋人 變尋找自我

夫猝逝 揭姓名另有其人

《那個男人》講述里枝（安藤櫻飾）離婚後，帶兒子回老家生活，經營文具店，其後與遷居當地的谷口大祐（窪田正孝飾）再婚，並誕下一女，一家四口生活幸福美滿。當大祐因公意外離世，與他關係疏離及多年沒見的胞兄谷口恭一（真島秀和飾）出席喪禮，看見遺照即向里枝表示「這個人不是大祐！」本已因喪偶而悲傷的里枝，如今滿腹疑團，決定找相熟的律師城戶章良（妻夫木聰飾）調查亡夫真實身分。章良把被指是假的「大祐」稱為X及展開調查，透過真正「大祐」的前女友後藤美涼（清野菜名飾），以及幫人交換身分戶籍的囚犯小見浦憲男（柄本明飾）協助下，逐步揭開「大祐」真面目。

X原來是殺人犯的兒子，其父因殘殺一家幾口被判死刑，目睹父親行兇時的X年僅10多歲，父親殺人陰霾一直伴隨成長。跟父親長得一模一樣的X，更因此愈來愈討厭自己，每次照鏡都感到無比痛苦，很想擺脫這「軀殼」。X其後透過小見浦憲男與真「大祐」（仲野太賀飾）交換身分。事實上，真正的「大祐」也討厭自己的身分，因家人不和，而離家出走多年。

韓裔日人受到歧視

《那個男人》由《愚行錄》石川慶執導，改編自日本作家平野啓一郎2018年出版的同名小說。原著曾奪第70屆讀賣文學獎，累計售出逾28萬冊，被譽為繼2016年《日間演奏會散場時》後，平野啓一郎另一代表作，兩本小說亦先後搬上大銀幕。石川慶也是近年日本影壇備受注目的新晉導演，曾於《鋼琴戰曲》波蘭斯基（Roman Polanski）、《兩生花》奇斯洛夫斯基（Krzysztof Kieslowski）等名導演輩出的波蘭羅茲電影學院留學。石川慶首次執導長片《愚行錄》，即入選第73屆威尼斯國際影展地平線單元，2019年執導的《蜜蜂與遠雷》亦拿下第44屆報知電影獎及第74屆每日映畫最佳電影。

石川慶的電影經常會向觀眾提問，如《蜜蜂與遠雷》就透過主角在日本鋼琴大賽的互相競爭與合作，探討音樂真正本質與意義。《那個男人》的城戶章良則在調查X真正身分的過程，不自覺產生複雜情感，反問「這樣的人生可以嗎？」及「我是什麼？」片中描述城戶章良是在日韓裔第三代，雖然在日本出生及長大，但許多人還是不認同他的日人身分，譬如章戶外父就偶爾抱怨他不是日本人，日本社會也歧視日籍韓裔，部分更懷有仇恨之心。

《那個男人》帶出日本戶籍制度問題，例如里枝兒子悠人（坂元愛登飾），母親離婚又改嫁，繼父名叫谷口大祐，卻不是其真正身分，因而經歷多次更改戶籍及姓氏。另一方面，X身為殺人犯之子，個人資料被保密，美其名保護私隱，免受欺凌和歧視，但也抹殺他們的存在，感覺社會無視了這群人。

妻夫木聰扮演律師，但片中不需要上庭，只提供法律意見，他受訪時表示，為了準備角色，還是多次到法院旁聽。多次封后的安藤櫻，演技毋庸置疑，扮演的里枝痛失幼子及經歷離婚，但不是整天在哭的脆弱女性；尾段她向兒子悠人訴說丈夫身分真相時，只是坐着已帶動劇情，令人感受到她對大祐及兒子的愛。

上映日期：3月16日