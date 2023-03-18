米倉涼子睇新劇感動到喊

【明報專訊】「日劇天后」米倉涼子近年銳意進軍海外市場，先為影視串流平台Netflix演出《新聞記者》，再跟亞馬遜Prime Video合拍新劇《Angel Flight》，後者昨（17日）在全球168個國家及地區上架，全劇共分6集，每集為獨立單元，港迷亦可透過Prime Video同步欣賞。《Angel Flight》改編自第10屆開高健紀實小說獎得獎作品《Angel Flight國際靈柩運送員》，由《信用詐欺師》古澤良太和《女醫神Doctor X》香坂隆史聯合編劇，米倉涼子飾演負責護送海外遺體返日的公司社長伊澤那美，她表示：「拍攝的時候，我如常演出，但當我收看劇集時，感動到哭完又哭，忍不住反問，這是日劇嗎？它是國際級的戲劇，應該讓全世界的觀眾都有機會欣賞。」