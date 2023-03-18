Do姐做嘉賓互問戀事 鄭欣宜紅館演唱會任粉絲影相拍片

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

鄭欣宜唱完兩首快歌，稱終於見到觀眾除口罩看騷，清楚見到大家笑、尖叫及跳舞，「9個月前的《Between Us演唱會》尾場，約定大家如繼續愛我、支持及聽我的歌，我就盡能力再踏這舞台跟大家見面。今晚我濫用權力，叫大會不要阻止粉絲影相或拍片，因沒有出演唱會產品，就要靠大家幫我做記錄」。然後叫全場觀眾亮手機燈，一齊合唱《小夜燈》。

認阿Q精神堅持信念

欣宜指舞台燈光裝置從英國運來，打造特別視覺效果，配合不同服裝造型，以及跟一班舞蹈員勁歌熱舞，獻唱《仍然等》前，欣宜說：「我阿Q精神，當遇到不如意時，就選擇相信一定會好、一定會搞掂，否則就會被恐懼佔領。如果揀恐懼便什麼都無，選擇相信就會有能力跨過，堅持自己信念，裝備好自己，一定等到想要的東西出現。」

之後，欣宜介紹嘉賓鄭裕玲（Do姐）出場前，自爆上次開紅館騷，已想邀這個非常敬佩的前輩任嘉賓，很開心今次對方一口應承，稱Do姐是其偶像，也是女人中的典範，當Do姐登上舞台，全場歡呼。Do姐表示早在肥姐（沈殿霞）當年懷孕，就一直看着欣宜成長，所以有資格當嘉賓。她勸欣宜戒掉夜瞓習慣，學她早睡早起，就可以活到此年紀還保持得不錯。

Do姐續道：「欣宜好尊重自己的體態，她做回自己，我好開心。對於她喜歡唱歌和演出，會百分百付出，叻女到可以開到兩次紅館演唱會，我引以為傲。」欣宜即更正是三次。

Do姐「拍拖」包無嗌交

Do姐表示不會表演唱歌，建議跟欣宜玩「你問我答」，互問對方尖銳問題，隨即問欣宜揀愛情還是事業？欣宜自認貪心，兩樣都想要，又稱喜歡高大健碩男友。輪到欣宜問Do姐，會揀電視台定電台，以及邊樣酬勞較多？Do姐霸氣說：「我都是兩樣都要。講出來似好沙塵，但本人工作為興趣，最緊要開心。」欣宜再問揀TVB定ViuTV？台下觀眾起哄大叫ViuTV，Do姐說：「當然揀HOY TV啦！你唔知我會拍HOY TV旅遊節目咩？」欣宜再追問如果得一個水泡，會救Jackson Wang（王嘉爾）定姜濤？Do姐笑說：「多了一個任時完。三個都識游水，不用我擔心。（點解唔follow我IG？）時機未成熟。」

輪到Do姐反擊：「你到底有無拍拖？」欣宜以同一問題反問對方，Do姐說：「我有拍拖，我同現場所有人拍拖，我覺得這種拍拖關係最好，大家互相鍾意，又不會嗌交。到底你有無拍拖？」欣宜抄足Do姐的答案回答，全場爆笑。最後Do姐寄語欣宜：「繼續落去，愛自己、相信自己，之後還有更多次演唱會，I'm so proud of you！」然後兩人擁抱及親嘴。

獻唱《女神》眼濕濕

演唱會尾聲，欣宜唱《女神》眼濕濕說：「見到大家好感動，希望大家都平安，繼續笑口常開。」演唱會完結觀眾不肯離場，大叫encore，欣宜換了便服再度出場，擺心心甫士跟觀眾大合照，然後唱《半份關心》，演唱會才結束。

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