《給十九歲的我》奪導演會最佳電影 張婉婷懇請石校長釋懷 為團隊驕傲

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

前晚出席嘉賓有成龍、爾冬陞、洪金寶與太太高麗虹、許鞍華、古天樂、黃秋生、任達華、溫碧霞、鄧麗欣、周秀娜、陳靜、蔡思貝、林明禎、廖子妤、張繼聰與太太謝安琪、劉俊謙、蔡思韵、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie），以及ERROR成員何啟華（阿Dee）等。大會頒發7個獎項，《給十九歲的我》獲最佳電影，劉青雲與韋家輝憑《神探大戰》分別奪最佳男主角與最佳導演，《流水落花》鄭秀文（Sammi）膺最佳女主角，《白日青春》林諾奪最佳新演員，《正義迴廊》何爵天獲新晉導演，張同祖獲頒榮譽大獎。

劉青雲稱帝：攞獎無需信心

劉青雲攞獎時笑說：「頭先有人話林諾似我個仔，多謝。」全場爆笑。劉青雲先拔頭籌，大有機會再奪金像影帝？他反問：「係咪㗎？」可有信心攞獎？他認為攞獎無需信心，拍戲才需要，該做的都已經做了，「大家都知我的紀錄。（今次多勁敵？）是好事，電影圈需要不同演員，今年多新面孔，我不介意大家一齊玩」。他透露沒時間慶祝，因忙於拍翁子光執導的新片《爸爸》，他飾演爸爸，笑言很少演爸爸角色，「故事幾慘、幾特別，講有個仔殺了屋企人。演員還有余香凝、谷祖琳」。為何太太郭藹明沒出席？劉青雲笑說劉太深居簡出，少出來應酬，工作方面交給他做好了。他又稱太太很享受現在的生活，已經無戲癮，亦非他不讓太太拍戲，「我一向認為女性要有自己工作，她有自己喜歡做的事情」。

鄭秀文封后：不再質疑自己

古天樂（古仔）負責揭曉最佳女主角，最終由他認為攞硬獎的Sammi奪得，高興得大呼「Sammi大獲全勝」。首奪導演會最佳女主角的Sammi稱首次參與導演會晚宴，令她大開眼界，「得到這個獎好大意義，因為是專業導演評審給予的肯定。我曾質疑自己，不知條路點行，但毋忘初心，現在滿腦子想如何進步，演好每個角色，不再質疑自己」。她多謝導演和所有演出演員，以及天父。會否增添信心奪金像影后？Sammi稱偶然會有這想法，但在導演會及電影評論學會攞了兩個獎已是好大肯定，笑稱叫工人姐姐煲湯當慶祝。有否跟老公許志安報喜？她說：「來到才知得獎。今晚有很多導演和演員在場，可以傾有否機會合作，未合作過都想合作。」

阿Dee便服到場：以為食餐飯

MIRROR四子出席，Lokman解釋他們出席原因，「Jer獲金像獎提名爭新演員，Frankie演技了得，Tiger有個導演夢」。阿Dee不知MIRROR出席，以為只是來食餐飯，因《毒舌大狀》有張枱，「一班演員著到靚靚，我一身牛仔衫褲」。他們笑言會趁機認識導演搲撈，Frankie稱會主動打招呼。Tiger說：「我會問他們要不要飲嘢。」Jer活動上獻唱《MM7》助興。

張繼聰情歌贈太太謝安琪

張繼聰（阿聰）拖實衣著性感的太太謝安琪（Kay）現身。Kay日前生日，阿聰透露寫了首情歌送給太太「我們的樂壇地位差距好遠，心意就有，不知她領情與否」。Kay讚阿聰有心思，首歌旋律好感動，已火速籌組製作班底。阿聰稱日內赴日本拍攝新戲《盜月者》，角色沉默寡言，又自爆完成拍攝後，會跟一班男人騎電單車遊東京。

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