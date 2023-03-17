《今際之國》村上虹郎疑患情緒病停工

報道指，村上虹郎工作不斷，疑因壓力太大，產生負面情緒，可惜身邊欠缺能夠開解他的親友，他的父親是《神探伽俐略 沉默的遊行》村上淳，母親是女歌手UA，9歲時父母離異，原本跟隨母親生活，其母後來再婚，於是在父親帶領下成為演員，但因其父有酗酒及金錢問題，父子關係並不親近，加上村上虹郎個性內向，圈中朋友不多，終令精神問題爆發，情况令人擔憂。

提起《今際之國的有栖》，男主角山崎賢人主演、改編同名漫畫的電影《王者天下3 命運之炎》，將於7月28日在日本上映，昨天公開最新預告片，宣布《日本沉沒》女星杏加盟，扮演黑巿商人「紫夏」，她身為趙國人卻幫助秦國的贏政。杏表示產後首部入場觀看的電影就是《王者天下》，一直渴望參與演出，如今終於夢想成真，令她感到高興。