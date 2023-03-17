李帝勳想反串拍劇 嫌腳毛多拒著裙 來港宣傳《模範的士2》 橫掃24地區收視冠軍

記者：蘇珮欣

《模範的士》講述出租的士公司「彩虹運輸」為不受法律保障的被害者，代為報仇的故事。李帝勳扮演「復仇者」一員，負責駕駛的士出動，親手對付壞蛋；金義聖是彩虹運輸負責人，提供資金及各種支援；文職人員表藝珍兼任黑客，張赫鎮與裴侑藍則是工程人員，負責改裝及維修的士。

第2季上月韓國首播，第5集錄得開播以來最高14.7%收視。海外人氣也高企，煲劇平台「黃Viu」上架首10天，在香港、新加坡、菲律賓及馬來西亞等24個國家和地區，累計觀看時數稱冠，成績理想。

自嘲年紀大操肌難

新劇賣點之一是李帝勳替人報仇，會先進行變裝，例如化身愛情騙子「王道吉」或者鄉村汽車維修員，造型搞笑。李帝勳接受本報訪問，自認沒有搞笑天分，直至參演《模》劇後，竟然重拾信心，希望日後可以嘗試挑戰演出喜劇。被問到若為劇集增添新造型，他說：「想扮女人，化濃妝及染髮，（會穿裙嗎？）我腳毛比較多，穿裙要先剃腳毛，還是要考慮一下。」

今季首集講述李帝勳在獄中操練，展示健碩身材。他表示作為藝人，時刻要保持最佳狀態，平日都會勤做運動，現年38歲的他自嘲年紀大，操肌很辛苦。不過，記者「投訴」首集騷肌場面太短，他笑言「下次再騷」，又說日後或有談情說愛場面，都可讓他騷肌。李帝動劇中不乏動作場面，拍攝期間多次受傷，他說：「雖然劇組有安排替身，但我想親身上陣，過程相當辛苦，回家周身骨痛。」李帝勳呼籲觀眾留意第14集出現的監獄動作戲，他獨力對付十幾人，成為從影以來難度最高的動作場面，幸好效果不俗，笑言可一不可再。

自詡訪港次數最多韓星

談到彩虹運輸幾位拍檔，李帝勳指首季以獨腳戲為主，今季與拍檔有較多交流，又指經過兩季合作，彼此默契十足，他說：「我的角色性格比較冷酷，今季跟他們對戲，經常要忍笑。」李帝勳特別提到表藝珍，二人偽裝新婚夫婦一幕，就是因為默契好，就算即興演出，亦能順利完成。

今季到越南取景，李帝勳指觀眾反應理想，希望在日後其他作品中，都能展現不同城巿的面貌，特別是香港。李帝勳私下透露，他非常喜歡香港這個國際大都會，曾經來港旅遊數十次，自詡是來港次數最多的韓國藝人，最喜歡景點之一是油麻地電影中心。他又說想為劇中「模範的士」加入防水功能，好讓它能水上行走，這樣就可駕車橫渡維港，來回中環與尖沙嘴之間。