吳京怕被淘汰 嘗拍科幻片創佳績 劉德華難忘為見家人受隔離之苦

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

《流浪地球2》幕後交流會探討的主題，包括「夢與幻想」、「從《流浪地球1》到《流浪地球2》」、「奔向未知的想像空間」及「現實的遠大願景」。久未在港露面的吳京跟香港朋友打招呼：「好久不見了，香港朋友！」

吳京表示拍《流浪》前對科幻片毫無概念，在內地沒有太多相關信息，「覺得若一直不拍這題材，只會一直落後於人，所以便帶着好奇和探索心態踏出第一步，覺得很新奇、好玩。年輕時很怕科幻片，擔心特技製作會代替武術，到時我便會失業，但若不跟隨步伐，自己有一天會被淘汰，所以現在很努力學習中」。

對於《流浪地球2》在內地票房收逾40億人民幣，吳京稱電影有今天的成績來之不易，多謝觀眾支持。新加入《流浪2》的劉德華（華仔），笑言以為經過《流浪》後，製作時沒有那麼煩，豈料是從頭開始煩，像學生一樣要從頭學，還好老闆無論他們怎樣都支持。

吳京跟華仔合唱 嘲自尋死路

主持問《流浪地球2》的成功是否預計之內？傅若清直認是肯定的，在旁的華仔點頭附和；郭帆自爆開拍《流浪2》前曾顧慮無法超越第一集，故開拍前花了半個月時間做心理建設。華仔笑言導演開頭問他有沒有興趣拍時，他說當然有，但知道角色要由20多歲演到50多歲，便問導演他怎麼能演20幾歲，「導演跟我說，他有辦法，跟着他走就行了，就這樣莫名其妙的參加了」。

華仔和吳京為《流浪2》合唱主題曲，華仔覺得對方歌喉如何？吳京搶答：「我當時真的挺糾結，跟華哥唱歌，簡直自尋死路。」他自爆當時學唱了兩天，錄了一天，修音花了兩天，華仔只需兩小時便完成。華仔鼓勵吳京，並笑說：「我也有很多唱得不好，要不要聽。」吳京說：「唱歌太難了，我還是跳樓比較好。」主持提議兩人即興合唱，華仔幫吳京解圍說：「我打算明年跟吳京開演唱會，知道吳京有很多拿手歌，我們組個『京華一夢』吧。」

按樓投資電影 已回本

談到在疫下拍攝遇到的困難，華仔自爆離開家一點點時間，就會想家人，所以拍攝時經常中港兩地走，最艱難一定是每次都要隔離21天，笑言與導演和吳京見面都要隔住玻璃。吳京近年投資的每部電影票房大收，被封「電影投資風水師」，吳京笑言如果他真的那麼準，以後去算命好了，「只是我遇到的所有電影人都很真誠，可以打動觀眾，從而得到觀眾的回饋」。他笑稱之前抵押房子投資拍戲，得到太太謝楠許可，幸好運氣好，現在房子已買回來。在旁的華仔聞言，笑說最近收到消息，吳京打算投資捧他當導演，「那我必定紅了」。

華仔被成龍點名任新片導演

吳京爆料日前與楊受成和成龍飯敘，成龍大哥提議跟自己合作拍戲，並說只有華仔能勝任導演一職。華仔被點名為成龍與吳京合演的新片執導，問想為二人開拍什麼題材電影？華仔笑說：「當然是文藝片啦，他們兩個都那麼能演。」不過他自言未有做導演的準備，要時間思考一下再回覆。

此外，吳京與太太謝楠近日被內地網民首推圈中模範夫妻，吳京在微博轉發帖文，冧爆表示與太太除了是夫妻，還是好兄弟、好朋友，可與對方共赴終身是很大的幸運。他笑言：「一定要對老婆好，以防老了腳傷要坐輪椅時，遭她報復推下山。」

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